Kama Sutra mobil uygulama oldu

Sanskritçe yazılan tarihin en eski cinsel kılavuzu 'Kama Sutra' uygulama haline getirildi. Bedava olan ‘Kama Xcitra’ adındaki uygulama, iki bin yıllık olduğuna inanılan Hint-Aryan dil ailesine ait Sanskritçe’den çevrilmiş İngilizce metinler içeriyor.

ntvmsnbc'de yer alan Guardian gazetesinin haberine göre, uygulamanın geliştiricileri kullanıcıların Kama Sutra’da uzmanlaşacağını ve birbirlerine hiç olmadığı kadar yaklaşacaklarını öne sürdü.

İngiltere’nin en büyük erotik yayımcısı olan Xcite Books’un yönetim müdürü Hazel Cushion, “İki bin yıldır çiftler Kama Sutra’ya başvurdu. Uygulama sayesinde Prone Tiger, Catherine Wheel veya Peg gibi zor pozisyonları yapmak da kolaylaşacak” dedi.

Kullanıcılar, 69 pozisyonu incelerken simülasyondaki modellerin cilt ve saç rengini, hatta yüz ifadelerini de değiştirebilecek. İlk olarak 1883 yılında Viktorya Dönemi’nde kaşif Richard Burton tarafından İngilizce’ye çevrilen Kama Sutra, tarihin ilk cinsel kılavuzu olarak kabul ediliyor.