Kalyon Holding'ten elektrikli araç bataryası için yeni şirket

Kalyon Holding, elektrikli araçlara yönelik batarya hücresi üretmek için şirket kurdu. İstanbul merkezli Kalyon Electrical Vehicle Enerji Yatırım, batarya hücresi geliştirecek, üretimin yanı sıra dağıtım ve satış sonrası hizmetleri de verecek.

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre holdingin yeni şirket duyurusu 28 Ekim tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer aldı. Buna göre şirketin kuruluş amaçlarıyla ilgili açıklamada "Otomotiv sektörü veya bu sektör dışında faaliyette bulunan müşterilere enerji, depolama amacıyla sunulacak batarya hücresi pili, modülü, paketi, komple çözümleri batarya yönetim sistemi, termal (ısıl) sistemler ve bunlarla ilgili mekanik, elektrik/elektronik, elektromekanik tüm parçalara ilişkin araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, satış, dağıtım, tedarik, hizmet ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada şirketin kuruluş amacıyla ilgili ayrıca şunlar kaydedildi: