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Sağlık

Kalsiyum seviyesine dikkat

Kandaki kalsiyum seviyesinin yüksek olması ölümcül prostat kanseri riskini artırıyor

03 Eylül 2008 03:00

Kanındaki kalsiyum seviyesi yüksek olan erkeklerin ölümcül prostat kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu bildirildi.

 

ABD'nin Wake Forest Üniversitesi'nden Gary Schwartz ve ekibinin yaptığı araştırma, kanında normalin üzerinde kalsiyum birikimi olan erkeklerin ölümcül prostat kanserine yakalanma riskinin yaklaşık 3 kat fazla olduğunu gösterdi.

 

Schwartz ve ekibi, 2 bin 814 erkeğin tıbbi verileri inceledi. Kanındaki kalsiyum seviyesi en yüksek olanlarda (desilitrede 9,9-10,5 miligram) prostat kanserinin ölümle sonuçlanma riskinin belirgin biçimde fazla olduğu görüldü.

 

Kalsiyum ve paratiroid hormonunun kanser hücrelerinin artmasına neden olduğunu belirten araştırmacılar, basit bir kan testiyle hastanın prostat kanserinin tehlikeli türüne yakalanma riskinin fazla olacağının belirlenebileceğini, ayrıca kandaki kalsiyum birimini azaltmaya yönelik tedavilerin var olduğunu vurguladı.

 

Kandaki kalsiyum seviyesinin yetersiz olması (desilitrede 7 miligramdan az) havaleye ya da kaslarda kasılmalara, seviyenin fazla olması (desilitrede 14 miligram) komaya neden olabiliyor. Araştırma "Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention" dergisinin bu ayki sayısında yayımlandı

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