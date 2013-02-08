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Sağlık

Kalsiyum hapları kalp rahatsızlığını artırıyor

Araştırmayı yapan bilim insanlarının açıklamalarına göre erkeklerin aksine kadınlar kalsiyum haplarından etkilenmiyor

08 Şubat 2013 09:49

Yapılan bir araştırmaya göre kalsiyum hapları erkeklerde kalp rahatsızlığı riskini yüzde 20 oranında artırıyor. Uzmanlar erkeklerin aksine kadınların kalsiyum haplarından etkilenmediğini kaydetti.

Amerikan “Jama Internal Medicine” dergisinde yer alan araştırmada, 90'lı yıllardan itibaren 12 yıl boyunca gözlemlenen 50 ila 71 yaşları arasında 388 binden fazla kadın ve erkek üzerinde yapılan çalışmaya ilişkin veriler değerlendirildi.

Bu süreçte, 7 bin 900'dan fazla erkek, 3 bin 900 kadar kadın kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarından dolayı hayatını kaybetti.

Erkeklerin yarıdan fazlasının, yaklaşık yüzde 51'inin kalsiyum hapları kullandığı belirtildi.

(Deutsche Welle Türkçe)

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