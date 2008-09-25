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Spor

'Kalsa da faydalı olmaz'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Yattara'nın tamamen maddi çıkarları için gitmek istediğini ve bundan sonra kalsa da takıma faydalı olmayacağını söyledi.

25 Eylül 2008 03:00


Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Yattara'nın tamamen maddi çıkarları için gitmek istediğini ve bundan sonra kalsa da takıma faydalı olmayacağını söyledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Bordo-mavili takımın antrenmanını izleyen Şener, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şener, Yattara'nın transferi ile ilgili şunları söyledi:

"Bir Yattara gider, yeni Yattara'lar gelir. Şu an kulüp menajerimiz Caner Çuvalcıoğlu Katar ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Yattara'nın bu takımdan ayrılması tamamen maddi çıkarları doğrultusunda. Bu transfer bugün sonuçlanır. Yattara bu saatten sonra kalsa da faydalı olmaz" dedi.



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