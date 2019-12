Kalpten ölümde dünya birincisiyiz

Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada kalp hastalığına bağlı ölümlerde Türkiye’nin birinci, Kore’nin ise sonuncu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Sönmez, “Nedeni ise genetik, dengesiz beslenme ve aşırı sigara” dedi.



Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, halkımızın kalp sağlığına gerekli özeni göstermediğini, beslenmesine dikkat etmediğini söyledi. Türkiye'de resmi verilere göre 2.5 milyon kalp hastası bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Sönmez, “Tespit edilemeyenlerinde hayli fazla olduğunu düşünüyoruz. Her yıl bu kişilerden yaklaşık 200 bini hayatını kaybediyor. Gelecek on yıl içerisinde bu sayının ikiye katlanmasını bekliyoruz” diye konuştu. Son 3 yılda by- pass yapılan 30- 40 yaş arası kişi sayısının yüzde 30 arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Bingür Sönmez, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada kalp hastalığından en fazla ölümün Türkiye’de meydana geldiğini, en az ölümlerin ise Kore’de olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sönmez şöyle devam etti:



“Türkiye’de 35- 70 yaş arası 100 bin ölümden 600’ü kalp hastalığından. Kore’de ise bu rakam 50. Bunun nedeni genetik yapımız, dengesiz beslenme ve aşırı sigaradır. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de çevre kirliliği ve nüfus artışı ile birlikte bu sayıların ikiye katlanması bekleniyor.”



‘Doktorlar da kendilerine bakmıyor’



Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, doktorların da yapılan araştırmalara göre kendilerine bakmadığının ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Sönmez, “Bugün sorun doktorların birçoğu tansiyonunu bilmiyor. Sağlıklı beslenmiyor. Bunların yanında sigarayı da çok içiyorlar” dedi. Gençlerin de fast food türü beslenme nedeniyle, gelecek kuşaklarda çok ciddi sağlık sorunları çıkacağı uyarısında bulundu.



