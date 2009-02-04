Kalpazanlar yeni TL’nin de sahtesini bastılar

İstanbul’da 1 Ocak’ta tedavüle giren Türk Lirası’nın (TL) sahtesini basarak piyasaya sürdüğü iddia edilen 1 kişi tutuklanırken, biri kadın 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mali şube polisinin gerçekleştirdiği operasyon sırasında yaklaşık 10 bin TL sahte para ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen sahte paraların ilk sahte TL olduğunu açıkladı.



‘2009 ATLANTA’ kalıpları



“Hacı” lakaplı Ahmet Fehmi Karabacak, 2005’te arkadaşı İbrahim Alan’ı ruhsatlı tabancasıyla öldürdü. Karabacak polis tarafından aranırken, “Haşim Karaduman” adına sahte kimlik hazırlatarak uzun süre saklandı. Geçtiğimiz yıl da bir gasp olayına karışan Karabacak, Bahçelievler’deki evinde sahte para basmaya başladı.

TL’deki holografik şerit folyoyu taklit etmeye çalışan Karabacak ve beraberindekiler, paradaki renk değiştiren şeridi taklit edemeyince bu iş için bir grafikerle anlaştı. Grafikerin şüphelenmemesi için “20 TL” yazılı kalıplar yerine “2009 ATLANTA” yazan kalıplar hazırlatan zanlılar, bu ibareden “TL” ve “20” yazan kısımları sahte paranın üzerinde kullandı.



Satmak istedi



Yeni TL’nin sahtesinin basıldığı ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alıcı gibi davranarak Karabacak’la temasa geçti. Karabacak, Fatih’te yaklaşık 10 bin TL sahte parayı, alıcı gibi davranan polise yüzde 20 komisyon karşılığında satmak isterken yakalandı.

Karabacak’ın evine düzenlenen operasyonda, 314 adet sahte 20 TL, 45 adet sahte 50 TL, 9 adet sahte 100 TL, 3 adet sahte 10 TL, 1 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet renkli yazıcı, 4 adet film, 3 adet aydınger, 6 adet serigrafi kalıbı, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Karabacak ile birlikte A.Ş ve F.B de yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişiden Karabacak tutuklanırken, diğer 2 kişi serbest kaldı.



‘En güvenli banknot’tu



Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, daha önceki açıklamalarında TL’nin güvenlik önlemlerinin, onu en güvenli banknotlardan biri yapacağını söylemişti. Yeni TL’leri sahtesinden ayırabilecek bazı özellikler şöyle:

Farklı değerdeki 6 banknot, 6 farklı boyutta. Banknotların uzun kenarlarında 6 mm, kısa kenarlarında ise ikili gruplar halinde 4 mm fark bulunuyor.

Banknot ışığa tutulduğunda, sol üst kenarda yer alan şekiller arka yüzeydeki şekillerle birleşerek kupür değerini oluşturuyor.

Banknotlarının yüzeyinde bulunan Atatürk portresinin küçüğü ile kupür değerini gösteren sayı, banknot ışığı tutulduğunda her iki yüzeyden görülüyor.

