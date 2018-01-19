Kalpazanlar sahte paraları, otelde unutunca yakalanmış

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Murat Köse (51) ve Mali uyruklu Lassana Thaore (44), piyasaya sürmek istedikleri sahte paraları otelde unutunca yakalandı.

Olay, 9 Ocak\'ta Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi\'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, piyasaya sahte para sürmek isteyen Murat Köse ve Lassana Thaore, kaldıkları otelden ayrıldı. Daha sonra kat görevlileri temizlik yapmak için odaya girdi. Görevliler yatak altında beyaz poşet içerisinde içi pudra ile dolu, 200 liralık 504 banknot buldu. Temizlik görevlileri, gerçek olduğunu sandıkları parayı müşterilerine iade edilmesi için otel yetkililerine teslim etti. Paralardan şüphelenen görevliler ise polisi aradı. Otele gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri sahte olduğunu tespit ettikleri 504 banknota el koydu.

RESEPSİYONA KARTVİZİTİNİ VERMİŞ

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, otel görevlilerinin ifadesini aldı. Bu sırada resepsiyondaki görevli, Murat Köse\'nin ödemeyi kredi kartıyla yaptığını kendisine de üzerinde sağlık memuru ve cep telefonu yazan kartvizit bıraktığını söyledi. Bunun üzerine polis Murat Köse ve Lassana Thaore, kısa sürede buldu. Yakalanan zanlıların üzerinde ise 100 dolarlık 14 sahte banknot daha ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Köse ve Thaore tutuklandı.



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