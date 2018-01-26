Kalpakları ve madalyaları ile gelip gönüllü asker olmak istediler

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da bulunan gaziler ile şehit yakınları, Askerlik Şubesi\'ne giderek \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda gönüllü asker olarak yer almak için dilekçe ile başvuruda bulundu. Kalpaklarını takan, madalyaları ve Türk bayrakları ile gelen 60 kişi, dilekçelerini verdi.

Samsun\'da bulunan Muharip Gaziler Derneği Şubesi Başkanı Ahmet Diril, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Necati Yılmaz, üyeleri ile birlikte Suriye\'nin Afrin Bölgesi\'ne yapılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda gönüllü asker olarak görev yapmak için başvuruda bulundu. Ellerine aldıkları Türk Bayrakları, kalpakları ve madalyaları ile gelen 60 kişi İlkadım Askerlik Şubesi Başkanlığı\'na giderek dilekçe verdi. 60 kişinin dilekçelerini Muharip Gaziler Derneği Şubesi Başkanı Ahmet Diril, İlkadım Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Refik Ünver\'e asker selamı vererek teslim etti. Personel Yüzbaşı Ünver, dilekçeleri üst makamlara ileteceğini söyledi. Burada konuşan Diril, \"Aziz milletimizin bağrından çıkmış silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra vatan topraklarımızın yılmaz bekçileri olacak ve her daim mazlumun yanında yer alacaktır. Bizler ilerleyen yaşlarımıza rağmen sınırlarımızdaki düşmanlara karşı yapılan her türlü vatan savunmasında kahraman ordumuzun yanında ve devletimizin emrindeyiz. Gerektiğinde cennet vatan toprakları için yeniden asker olur canımızı seve seve veririz. Cenabı Allah ordumuza ve güvenlik güçlerimize güç ve kuvvet versin\" diye konuştu. Personel Yüzbaşı Ünver, gruptakileri tek tek uğurlayarak yolcu etti.



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