Kalp ve felç için mucize hap

Hindistan’da yaşları 45 ile 80 arasında değişen 2 bin 53 denek üzerinde denenen ve beş ilacın bileşiminden oluşan bir hap, kalp krizi ve felç riskini yarı yarıya azaltıyor. Tıp dünyasında büyük yankı uyandıran ’toplu hap’ın yan etkisi bulunmadığı gibi, çok daha az masraflı.



Yüksek tansiyon, kolesterol düşürücü (statin) ile aspirin ilaçlarından oluşan ’çoklu hapı’ alan insanların, kalp ve damar hastalıklarına maruz kalma riskinin yüzde elli ile yüzde altmış arasında azaldığı iddia edildi. Üstelik yan etkisi yok ve çok daha az masraflı. Çoklu hap adı verilen bileşim, ’üç hipertansiyon ilacının zayıf dozları,’ ’12,5 miligram tiazid,’ ’50 mg atenolol’ ve ’5 mg ramipril’ ile kolesterol düşürücü ’20 mg simvastatin’ ve ’100 mg aspirinden’ oluşuyor.



Hindistan’da 45 ile 80 yaşlarındaki 2 bin 53 denek üzerinde yapılan ve sonuçları ABD’deki 58’inci American College of Cardiology toplantısında sunulan araştırmaya göre, çoklu hapın etkileri üç ay süreyle diğer tansiyon, kolesterol ve kalp ritmi ilaçlarıyla karşılaştırıldı.



Araştırmanın başında yer alan Kanada’nın Ontario kentindeki McMaster Üniversitesi Halk Sağlığı Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Selim Yusuf ile Hindistan’ın Bangalore kentindeki St John’s Tıp Fakültesi’nden Dr. Prem Pais, ilacın, kötü kolesterol (LDL) ile yüksek tansiyonu önemli ölçüde azaltıcı ve kan akışkanlığını arttırıcı etkisinin görüldüğünü söyledi.



Süper hapın en büyük hedefi ise kalp krizi ve felç konusunda patlama yaşayan ve alım gücünün son derece zayıf olduğu gelişmekte olan ülkeler.



Kullanım kolaylığı önemli



Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aksoy, hipertansiyon, kolesterol ve aspirini hastalara üç ayrı tablet olarak veriyoruz. Bunları ayrı ayrı içmek zor oluyor tabii. Söz konusu yeni araştırma, ilaçların etkinliğini göstermekle kalmamış, kombinasyona bağlı yan etkiler oluşmadığını da kanıtlamış oldu.

