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Bilim / Teknoloji

Kalp ve beyin kimlik olarak kullanılacak

Parmak izi, yüz taraması ve ses tanımaya ek olarak yakın bir gelecekte kalp ve beyin de kimlik tanımlamak için kullanılacak.

11 Şubat 2009 02:00

Güvenlik amaçlı olarak kullanılan parmak izi, yüz taraması ve ses tanımaya ek olarak yakın bir gelecekte kalp ve beyin de kimlik tanımlamak için kullanılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, AB 6. Çerçeve Programı kapsamında yer alan HUMABIO (Human Monitoring and Authentication using Biodynamic Indicators and Behavioural Analysis) projesi kapsamında biometrik tanıma daha da güvenli hala gelecek.

Parmak izi, yüz ve ses taramasının taklit edilebilir olmasından dolayı geliştirilen projede, kalp ritmi ve beyin tarama kullanılıyor. Kalp ritmini kaydeden ECG (Electrocardiogram) ve beyin faaliyetlerini takip eden EEG'den (electroencephalogram) ve gerekli yazılımlardan oluşan sistemde ayrıca beyin dalgalarını okumak için içinde iki elektrod bulunan özel bir başlık da yer alıyor.

Henüz ticari olarak piyasaya sürülmeyen proje bazı yerlerde test edildi. Proje, motorlu taşıt üreticisi bir firmada da denendi. Kamyon üretimi bölümündeki denemede, sensörler koltuğa oturan şoför değiştiği an uyarı verdi. Çalışma sonuçlarından memnun kalan firma yetkilileri, proje tamamlandıktan sonra sistemi üreteceği bazı kamyonlara uygulayacağını açıkladı.

Proje, otomobil hırsızlığına karşı yepyeni bir koruma yöntemi olarak da kullanılabilecek.

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