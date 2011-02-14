-KALP ŞEKLİNDE KANDİL SİMİDİ ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - AK Parti Çankaya ilçe teşkilatı tarafından Mevlid Kandili ve Sevgililer Günü dolayısıyla Kızılay'da kalp şeklinde kandil simidi ve gül dağıtıldı. Milli Müdafaa Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, partililer Kızılay'da yürüyen insanlara gül ve kalp şeklinde kandil simidi verdiler. Canlı müzik performansının da olduğu etkinlikte, yol kenarına kurulan Sevgililer Günü çadırında vatandaşlar anı fotoğrafı çektirdiler. AK Parti Çankaya İlçe Bakanı Süleyman Yılmaz, Mevlid Kandili ve Sevgililer Günü'nün aynı tarihe denk gelmesinin oldukça hoş bir durum olduğunu, böylece vatandaşların iki özel anı birlikte yaşadıklarını belirtti. Etkinliğin geleneksel hale geldiğini ve Ankaralılar tarafından da benimsendiğini ifade eden Yılmaz, organizasyonu gelecek yıllarda geliştirerek devam ettireceklerini söyledi. Etkinliğe, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Dağı da katıldı.