Kalp sağlığı için soğuk deniz balığı tüketin

Kalp damar hastalıklarından korunmada, somon, ton, uskumru ve levrek gibi soğuk deniz balıklarının tüketilmesinin çok etkili olduğu, balık tüketiminin damar sertleşmesini engelliği, kan yağlarını ve kan basıncını düşürdüğü, kanın sulanmasını sağladığı bildirildi.



Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şef Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Temizkan, yaptığı açıklamada, kalp ve damar sağlığının korunmasında balık tüketiminin çok önemli olduğunu söyledi.



Balık tüketimi ile kalp sağlığı ilişkisinin yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli çalışmalarla incelendiğini belirten Temizkan, balık tüketiminin kalp hastalıklarına bağlı ölümleri azalttığına dair veriler elde edildiğini söyledi.



Geçen yıl yurt dışında yapılan iki yeni çalışma sonucuna değinen Temizkan, "İtalya'da yapılan (GISSI-Kalp Yetersizliği) çalışmasında, kalp yetersizliği olan hastalarda balık yağı kullanıldığında ölüm oranlarının ve hastaneye yatışların azaldığı belirlendi" dedi.



Temizkan, balık tüketiminin tedavi etmekten ziyade koruyucu bir etkisinin bulunduğunu ve bu nedenle kalp hastası olmayı beklemeden düzenli balık yenilmesine özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.



Balığın hem sadece kendisinin hem de tüketilirken yanında bol salata yenilmesinin alışkanlık haline dönüştürülmesinin, OMEGA-3'ün yanı sıra yeşilliklerden diğer faydalı vitaminlerin de alınmasını sağlayacağını ifade eden Temizkan, "Balığın içinde çoklu doymamış yağ ve yağ asitleri, kötü kolesterolün damara oturmasını önleyerek damar sertleşmesini engelliyor. Kan yağlarını ve kan basıncını düşürüyor. Kanın sulanmasını sağlıyor. Bunun dışında insülin direncini düzelttiğine dair veriler var. Göz, saç, cilt sağlığının korunmasında da etkili olduğu biliniyor" diye konuştu.



Ucuza satılan somonlarda gıda boyası olabilir



Temizkan, ABD Kalp Derneği'nin 20 yaşından sonra her sağlıklı bireyin hafta 2 kez balık tüketmesi, kalp hastası olanların da bağlığı doğrudan yiyebilecekleri gibi günde 1 grama denk gelecek şekilde hap olarak da alabileceklerini önerdiğini söyledi.



Yapılan araştırmalarda, Eskimolar'da kalp hastalıklarının görülme sıklığının yok denecek kadar az olduğunu belirten Temizkan, "Bu kişilerin soğuk deniz balığı olarak bilinen yağlı balıkları çok fazla tüketmeleri kalp sağlıklarını koruyor" dedi.



Kalp ve damar sağlığının korunmasında her balığın çok etkili olmadığına dikkati çeken Temizkan, "Karidesle beslendiği için rengi turuncu olan ve soğuk denizlerde yaşayan gerçek somon balığı tüketilmelidir. Ucuza satılan somonlarda gıda boyası olabilir ve kesinlikle tüketilmemelidir" diye konuştu.



Haftada 2 defa somon balığından 1 porsiyona denk gelecek şekilde 100 gram tüketilmesinin yeterli olduğunu ifade eden Temizkan, OMEGA-3 açısından zengin olan diğer balık türlerini şöyle sıraladı:



"Yağlı bir balık olan Uskumru da hafta iki kez 100 gram tüketilmeli. Tuna balığı olarak bilinen Ton balığından ise 200'şer gramdan 2 kez yenilmesi yeterli. Bu balık taze tüketilebildiği gibi konserve olarak da yenilebilir. OMEGA-3 değerleri her ikisinde de yaklaşık değerlerdedir.



Levrek ve gerçek alabalıktan da haftada 2 defa 200 gram tüketilmesi gerekiyor.



Hamsi, istavrit gibi balıklar da ise maalesef zengin OMEGA-3 bulunmuyor. Hele kızartıldığında verim daha da azalıyor."



Izgarada ya da fırında pişirilmeli



Temizkan, balıktan yarar sağlanabilmesi için pişirme tekniğinin de çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Balık, mutlaka ızgarada ya da fırında pişirilmeli, kesinlikle yağda kızartılmamalı. Kızartma, kolesterol değerlerinin yükselmesini sağlıyor, damar sertleşmesine yol açan yağ asitleri alınıyor, OMEGA-3 özelliğini yitiriyor" dedi.



Balık yağı hapları ya da şuruplarının da faydalı olduğunu ancak doğrudan tüketilmesini önerdiklerini belirten Temizkan, "Kişi, hap ya da şurup olarak balığı tükettiğinde bir diğer öğünde yine et yemek isteyebilir. Oysa, günde 1 öğünde et yenilmesi yeterli olduğundan haptan ziyade taze balık tüketilmesini öneriyoruz" diye konuştu.



Temizkan bu arada, gebelerin ve emziren kadınların bu dönemlerde balık tüketmelerinin uygun olmadığına dikkati çekerek, "Balığın içinde civa var. Özellikle uskumruda çok fazla. Bu dönemde balık daha az tüketilmeli" uyarısında bulundu.



