Kalp sağlığı için günde 43 gram fındık tüketin

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Örem, yaptıkları çalışmalarda, 70 kilogram ağırlığındaki bir yetişkinin haftada 4 günden fazla fındık tükettiği takdirde özellikle kalp sağlığı açısından büyük yarar gördüğü sonucuna ulaştıklarını söyledi.



Prof. Dr. Örem, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) meclis toplantısında yaptığı konuşmada, sert kabuklu meyvelerin insan sağlığı açısından özellikle koruyucu olarak büyük yararları bulunduğunu belirtti.



Sert kabuklu meyveler arasında fındığın yerinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Örem, "Haftada en az 5 ünite fındık tüketenlerin kalp hastalıklarından etkilenme riskleri yüzde 35 oranında azalıyor" dedi.



Dünyada en fazla fındık üreten ülke olmasına rağmen Türkiye'de çok az fındık tüketildiğini ifade eden Örem, "Ayrıca fındık konusunda gerçek anlamda bilimsel verilere dayanılarak yapılan çalışmalar çok az. Oysa badem ve ceviz gibi sert kabuklularla ilgili yüzlerce araştırma var. Bizim de hem ekonomik hem de sağlık açısından yarar getirmesi için bu araştırmaları artırmamız gerekir" diye konuştu.



Tüm gıdalarda olduğu gibi fındığın da bilinçli tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Örem, şunları söyledi:



"Fındığı yarar sağlaması için aklımıza geldiğinde veya akşamdan akşama dost meclislerindeki sohbetlerde yemek yeterli değildir. Fındığın bilinçli olarak tüketilmesi gerekir. KTÜ'de oluşturduğumuz Fındık Çalışma Grubu'muzla yaptığımız çalışmalarda, 70 kilo ağırlığındaki bir yetişkinin haftada 4 günden fazla fındık tükettiği takdirde özellikle kalp sağlığı açısından büyük yarar gördüğü sonucuna ulaştık. Bu da günde 43 gram civarında fındık yemekle oluyor. Ayrıca bu 43 gram fındığı düzenli olarak yarısını öğle, diğer yarısını akşam yemeğinden 1.5 saat önce yemek, yararı azami dereceye çıkarıyor. Bu da demektir ki fındık tüketimini alışkanlık hatta yaşam tarzı haline getirmemiz gerekiyor."



Toplum bilgilendirilecek



TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ise fındık gibi geçim ve sağlık açısından çok önemli bir ürünle ilgili olarak toplumun çok iyi bilgilendirilmediği kanaatinde olduklarını belirterek, "Borsa olarak bu konudaki çalışmalarımızı çeşitlendirip artıracağız. Bilimsel çalışmalarda başta KTÜ ile olmak üzere her konuda tüm kurum, kuruluş ve kişilerle iş birliği yapacağız" dedi.



Hedeflerinin fındığın sağlık açısından önemi hakkında herkesi bilgilendirip tüketimini artırmak olduğunu kaydeden Köleoğlu, bu konuda başta Fındık Tanıtım Grubu olmak üzere sektörle ilgili tüm kuruluşlarla birlikte hareket etmeyi düşündüklerini söyledi.



(AA)