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Sağlık

Kalp sağlığı için dişleri fırçalayın

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Genel Mikrobiyoloji Derneği’nin toplantısında, dişleri fırçalamanın kalp hastalığına yakalanma riskini azaltabileceği bild

10 Eylül 2008 03:00

Dişleri fırçalamanın kalp hastalığına yakalanma riskini azaltabileceği bildirildi. 

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İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Genel Mikrobiyoloji Derneği’nin toplantısında, Bristol Üniversitesi’nden Prof. Howard Jenkinson, kalp hastalıklarının sigara kullanımı, kolesterol seviyesinin yüksek olması ve aşırı kiloya bağlı olduğuna ilişkin bilgileri bir yana koyarak, diş temizliğinin kalbi sanıldığından fazla etkilediğini belirtti.

Jenkinson'a göre "sağlıklı ve ince olmak önemsiz. Eğer dişlerin durumu kötüyse kalp hastalığına yakalanma riski artıyor".

İrlanda Cerrahlar Kraliyet Koleji’nden Dr Steve Kerrigan da "ağzın, muhtemelen vücudun en kirli yeri olduğunu" belirterek, dişlerin düzenli fırçalanmamasının dişeti kanamalarına, bunun da ağızdaki yüzlerce bakterinin kan damarlarına girmesine neden olduğuna dikkati çekti.

Kerrigan, bakterilerin burada, kanda bulunan, pıhtılaşmayı sağlayan plaketlere yapışarak kanın bir bölümünün kalbe ulaşmasını engellediğini ve kalp krizi riskini artırabildiğini vurguladı.

Yeni Zelanda'daki Otago Dunedin Üniversitesi’nden Prof. Greg Seymour ve ekibi de temiz olmayan ağızdaki bakteriler ve damar sertliği arasındaki ilişkiyi araştırdı.

Bilim insanları, ağzın temiz olmaması durumunda akyuvarların atardamar dokusunda birikebildiği, bunun da damar sertliğine yol açabileceği sonucuna vardı.

(AA)

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