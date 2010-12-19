Kalp ritm bozukluğuna 'soğutmalı' çözüm

T24 - Yeni yöntem, sadece Hacettepe ve İstanbul Üniversitelerinin tıp fakültelerinde uygulanıyor. ''Artic balon ablasyon'' tedavisiyle söz konusu alanlar eksi 60 derece soğutuluyor.





Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Oto, kalp hızının kalbin dakikadaki atım sayısı olduğunu, normal bir kalp hızının dakikada 60-100 arasında olduğunu belirtti.



Halk arasında kalp ritm bozukluğu olarak bilinen ''atriyal fibrilasyon'' hastalığında kalbin dakikada normal seviyeden daha hızlı ölçüde attığını dile getiren Prof. Dr. Oto, atriyal fibrilasyonun klinik uygulamada en sık görülen ve hastaneye yatış nedenleri arasında da en başta yer alan önemli bir ritm bozukluğu olduğunu ifade etti.



Prof. Dr. Oto, kalp ritm bozukluğu tedavisinde ilaç tedavisinin uzun süreli etkisinin bulunmadığını, çünkü ömür boyu ilaç kullanmanın kolay olmadığını dile getirdi.



Yeni yöntemle sorunlu bölge soğutuluyor



Kalp ritm bozukluklarından cerrahi müdahalenin daha önceden radyo dalgalarıyla sorunlu bölgenin 65 dereceye kadar yakılarak ortadan kaldırıldığını söyleyen Prof. Dr. Oto, son zamanlarda atriyal fibrilasyonun tedavisinde önemli bir gelişmenin olduğunu, hastalığın sol kulakçıktaki akciğerden gelen toplardamarların ağzındaki anarşik odaklardan kaynakladığını anlattı.



Geçmiş dönemlerde bu anarşik odakların noktasal olarak yakıldığını (radyofrekans ablasyonu) kaydeden Prof. Dr. Oto, 'Yeni bulunan metotta içinde nitrojen gazı olan ve şişen bir balon sönük vaziyetteki damarların ağzına kadar götürülüyor. Cryo-ablasyon adı verilen yöntemle damarların ağzında balonu şişiyoruz. Sorunlu bölgeyi eksi 40-50 derece arasında donduruyoruz. Bu yöntemi diğer ritm bozuklukları için kullanıyorduk. Ancak atriyal fibrilasyon için bu yöntemi Türkiye'de ilk olarak Hacettepe Üniversitesi'nde başlattık'' dedi.



Prof. Dr. Ali Oto, yaklaşık 2 aydır bu yöntemle önemli oranda hastayı sağlığına kavuşturduklarını anlatarak, Ankara dışında bu yöntemin İstanbul Üniversitesi'nda de uygulandığını ifade etti.





Dünyada 3 yıllık geçmişi olan yeni yöntemin eskiye göre komplikasyonunun daha düşük olduğunu belirten Prof. Dr. Oto, bu yöntemde beyne pıhtı atma riskinin bulunmadığını, sorun çıkma olasılığının daha azaldığını anlattı.



Atriyal fibrasyon nedir?



Halk arasında kalp ritm bozukluğu olarak bilinen atriyal fibrilasyon kalbin dakikada 300 hatta bazen 600 vuruma çıkmasına neden oluyor.



Kalbin üst bölümünden (kulakçık) kaynaklanan ve erişkinlerde en sık görülen kalp ritm bozukluğu olan atriyal fibrilasyon, şiddetli çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve nadiren bayılmaya neden oluyor. Adriyal fibriyasyon uzun dönemde uygun şekilde tedavi edilmezse kalpte büyümeye, kalp yetersizliğine ve ölüme yol açabiliyor.a izin vermesini umuyoruz. Ayin, tehlikeli koşullarda gece gündüz çalışan sürücülerimiz için de moral oluyor' diyor.









