Kalp rahatsızlığından ölümde dünya birincisiyiz

Az hareket eden, yürümeyen, beslenmesine dikkat etmeyen, çok çocuk doğurup, erken menopoza giren Türk kadını, Avrupa’da kalp ve damar hastalıklarından ölüm listesinde 1’inci sırada yer alıyor. Türk erkeği ise bu listede 3’üncü sırada bulunuyor.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Hastalıkları Anabilim dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Akın, yaptığı açıklamada, Türkiye’de iki milyon kalp hastası olduğunu, bu sayıya her yıl 70-80 bin kişinin eklendiğini söyleyerek, "Her yıl ayrıca l60 ile l70 bin civarında insanımızı kalp krizinden yitiriyoruz" dedi.



Akın, "Az hareket eden, yürümeyen, beslenmesine dikkat etmeyen, çok çocuk doğurup erken menopoza giren, Türk kadınları kalp hastası olmayacaklarını sanıyorlar. Nedense kafalarında böyle bir yanlış düşünce mevcut. Oysa ki Avrupa’da kalp ve damar hastalıklarına yakalanma oranı olarak birinci sıradalar" diye konuştu.



Türk erkeğinin de kalp ve damar hastalıkları sıralamasında Avrupa’da 3’üncü sırada yer aldığını ifade eden Akın,"Ciddi olarak bir kalp sağlığı seferberliğine ihtiyacımız var" dedi.



Damar hastalıklarında ön sıralardayız



Akın, "Yüksek kolesterolün damarlarda plak adı verilen oluşumlara yol açtığını bu plakların damar içine doğru büyüyerek, koparak ve bazen de yırtılarak damarı aniden tıkadığını biliyoruz. Bu ölümcül durumdan korunmak için neler önerebilirsiniz?” şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:



"Stresli Türk kadınında hormonal yetersizliklerin yanı sıra osteoporoz ve kullanılan ilaçlar kalp damarlarını olumsuz etkiliyor. Avrupa’daki yaşlılardaki kalp damar hastalıklarından ölüm oranı Türkiye’deki gençler arasında rastladığımız kayıplarla eşit durumda. Dediğim gibi ciddi bir kalp sağlığı seferberliğine geçilecek. Başka yolu yok. Sigara bırakılacak. Alkolden mümkün mertebe uzak durulacak. Kilolar verilecek. Beslenmeye dikkat edilecek. Stresten uzak durulacak. Beslenme felsefemiz Ak Deniz mutfağı olacak. Hemen bu günden itibaren, biraz gayret biraz özen ve hoşgörüyle sonuca varılacaktır."

