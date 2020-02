Kalp nakliyle hayata tutundu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de yaşayan ve 3 yıldır kalp yetmezliğiyle mücadele eden Murat Atik (57), Isparta\'nın Şarkikaraağaç ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Soner Tevfik Kaygısız\'ın (23) bağışlanan kalbiyle yeniden hayata tutundu. Organ bağışının yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Atik, kalbi nakledilen gencin ailesiyle tanışmak istediğini söyledi.

Şarkikarağaç\'ta, 18 Eylül günü, Soner Tevfik Kaygısız\'ın kullandığı otomobil ile taksi çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Kaygısız, Isparta Şehir Hastanesi\'nde 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen Kaygısız\'ın ailesiyle görüşen hastanenin Organ Bağış Merkezi görevlileri, organlarını bağışlamaları teklifinde bulundu. Kaygısız\'ın ailesinin teklifi kabul etmesi üzerine Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İzmir\'deki Ege Üniversitesi Hastanesi\'nden gelen organ nakil ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Kaygısız\'dan alınan karaciğer Antalya\'ya, kalp İzmir\'e, 2 böbrek ise 2 hastaya nakledilmek üzere Konya\'ya gönderildi.

\'EN KISA ZAMANDA TANIŞMAK İSTİYORUM\'

Soner Tevfik Kaygısız\'ın İzmir\'e getirilen kalbi, 3 yıldır kalp yetmezliği tedavisi gören ve 2 senedir de makineye bağlı olarak yaşayan döküm mühendisi Murat Atik\'e nakledildi. Yaklaşık 5 saatlik operasyonla yeni kalbine kavuşan, evli ve 3 çocuk babası Atik, en kısa sürede organları bağışlanan Kaygısız\'ın ailesiyle tanışmak istediğini söyledi.

Organ bağışı konusunda kampanyaların düzenlenmesi gerektiğini belirten Atik, \"Başta Prof. Dr. Mustafa Özbaran hocama ve ekibine başarılı bir ameliyat gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim. Allah beni mutlu etti, sırada nakil bekleyen herkesin yardımcısı olsun. Devletimiz organ bağışı konusunda öncülük etmeli. Dizilerde bu konu işlenmeli. Cuma namazı hutbelerinde vatandaşlara teşvik edici açıklamalar yapılmalı. Çünkü insan öldüğü zaman bedeni toprak oluyor. Ancak organ bağışı yapıldığında hem maddi hem de manevi olarak ülkeye, nakil olan hastaya faydası oluyor. Devletimiz büyük bir yükten kurtulmuş oluyor. Organ bağışı yapan aileye de teşekkür ediyorum. Çocuklarının ölümü için başsağlığı diliyorum. Onlarla en kısa zamanda tanışmak istiyorum. Her ne kadar onları tanımasam da sonsuz teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\'KALP DESTEK SİSTEMİYLE HAYATTA KALDI\'

Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran da başarılı operasyonla Atik\'e kalp naklini gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Hastamız yaklaşık 2 senedir bizim kontrolümüzdeydi. İlk geldiğinde ağır bir kalp yetmezliği vardı. Kendisini kalp nakli listesine koyduk, ancak kalp bulunana kadar kalp destek ameliyatı yaptık. Kalp destek sistemiyle hayatta kaldı, kendisini toparladı. Daha güçlü yaşamın içine geri döndü; ancak bu uzun bir yaşam için yetmeyeceği için tekrar kalp nakil listesine aldık. Kısmet Isparta’dan çıktı. Kendisine uygun kalp bulununca nakil ameliyatı yaptık. Ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü. Ameliyatın üzerinden de 36 saat geçti. Şu an için her şey yolunda gidiyor\" dedi.

\'ORGAN BAĞIŞI YENİ HAYAT DEMEK\'

Organ bağışının artması konusunda herkese büyük görev düştüğünü dile getiren Prof. Dr. Özbaran, \"Organ bağışı sıfırdan başlatan bir tedavi yöntemi. Beyin ölümü gerçekleşmiş ölümlerde organ bağışı mümkün oluyor. Organ bağışı bizim için çok önemli. Türkiye’de binlerce insan organ nakli olmayı bekliyor. Organ bağışıyla birlikte yeni bir yaşama başlıyorlar. Organ bağışının teşvik edilmesi gerekiyor. Bu sayının artması vatandaşlarımızın duyarlılığının artmasına bağlı. Sağlık Bakanlığı\'mız bu konuyla ilgili yeterince politika üretiyor. Halkımızın da duyarlılığı arttıkça daha iyi noktalara gelecektir. İnsanlara verilebilecek en iyi hediye organ bağışıdır\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI