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Yaşam

Kalp masajının mucidi öldü

James Jude, kalp masajı ve suni teneffüsü keşfederek tıp dünyasında CPR olarak bilinen ilk yardım tekniğini geliştirmişti

30 Temmuz 2015 15:48

Dünyada milyonlarca kişinin hayatını kurtaran kalp masajı tekniğini geliştiren Amerikalı cerrah James Jude, 87 yaşında hayata veda etti.

Ünlü cerrahın oğlu Peter Jude, uzun süredir rahatsız olan babasının Miami'de tedavi gördüğü hastanede öldüğünü açıkladı. Jude, 1950'lerin sonunda Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciyken göğsün ortasına elle ritmik olarak basınç uygulamanın kalbi yeniden çalıştırabileceğini ortaya çıkarmıştı. Okul arkadaşları William Kouwenhoven ve Guy Knickerbocker ile çalışmalarını sürdüren Jude, kalp masajına suni teneffüsü de ekleyerek tıp dünyasında kardiyopulmoner resusitasyon (CPR) olarak bilinen ilk yardım tekniğini geliştirmişti.

Kariyerine Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Jackson Memorial Hastanesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Bölümü başkanı olarak devam eden Jude, CPR tekniğinin dünyada yaygın olarak kullanılması için çalışmalarda bulunmuştu. Amerikan Kalp Derneği, 1963'te Jude'un geliştirdiği CPR tekniğini resmen onaylamıştı. Amerikan Kalp Derneği'nin Miami'de başkanlığını yapan Jude, Bahamalar'daki Sir Victor Sassoon Kalp Vakfı'nın kalp hastası yoksul çocuklara yardım etmek için başlattığı kampanyaya da destek vermişti. Jude, 2011'de Parkinson teşhisi konulana kadar çalışmalarına devam etmişti.

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