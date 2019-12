Kalp krizine meydan okuyan adam!

T24 - Murat Tulum dört kez kalp krizi geçirmesine rağmen normal yaşamına devam etti. Doktorları Tulum'u "milyarda 1 görülen vaka" diye nitelendirdi.



52 yaşındaki emekli Murat Tulum çok nadir görülen bir durumla karşı karşıya... Tulum’un kalbi besleyen damarları tıkanıyor fakat tıkanan damarlar bir süre sora normale dönüyor.



Tulum geçirdği kalp krizlerinin dördünü fark etmedi fakat beşincide ise hastaneye gittiği için şanslıydı.



Murat Tulum ntvmsnbc’ye atlattığı krizleri anlattı:



“22 Temmuz tarihinde boğaz ağrısı şikayetiyle Burdur Bucak Devlet Hastanesi’ne gittim. Dahiliye bölümünde yapılan kontrolden sonra yapılan EKG sonucuda herhangi bir rahatsızlığımın olmadığı söylenip taburcu edildim. Doktorlar durumuma tam teşhiş koyamadan beni bir kardiyoloğa yönlendirdiler. İlerleyen günlerde ise ağrılarım devam etti. Ağrılarım o kadar sıklaştı ki bir kardiyoloji uzmanına göründüm. Dr. Birol Say beni muayene ettikten sonra durumumu açıkladı."



Tulum'un doktoru Say, hastasının durumuna çok şaşırdığını söyledi:



“Daha önce vücudunun çeşitli yerlerinden ağrıları olan Murat Tulum bize göğüs ağrısı şikayetiyle geldi ve kendisinde bir yılı aşkın süredir tansiyon problemi bulunuyor. Bizde gerekli testleri yaptıktan sonra bir an önce anjiyo yapmaya karar verdik. Anjiyo yaparken karşılaştığımız durum ise bizi çok şaşırttı. Tıkalı olan olan damarın üstündeki şişlik bir anda indi ve damar açıldı yaptığımız araştırmalar sonucu bunu daha önce 4 kere tekrar ettiği öğrendik. Çok nadir görülen bir durum tıp terimi olarak 'sponten rekonilasyon' olarak adlandırıyoruz. Ancak çok abartılmaması gerektiğini düşünüyorum birçok insan kalp krizi geçirip fark etmeyebiliyor. Hastamız verdiğimiz ilaçları kullanıdığı sürece yakın bir zamanda herhangi bir damar komplikasyonu görülmesini beklemiyoruz.”