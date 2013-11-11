Kalp krizine karşı 'yeni tarama sistemi' geliştirildi

Araştırmacılar, yeni bir tarama yöntemiyle kalp krizi riski taşıyanların önceden belirlenebileceği bir yöntem keşfetti.

Edinburgh Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının bulduğu yeni tarama yöntemi, kalbi besleyen damarlardaki tehlikeli plakaları belirliyor. Yağlı plakaların kopması, pıhtılaşmaya, pıhtılaşma da kan akışını engelliyor.

Bilim insanları, kalp krizini önleyebilecek etkili bir aracın hastalar için “büyük bir değişiklik” yaratacağı görüşünde.

Uzmanlar yeni yöntemin ‘heyecan verici bir başlangıç’ olduğunu ifade ediyor. Araştırmacılar faal ve tehlikeli plakaların belirlenebilmesi için radyoaktif bir iz sürücü kullandı. Bu izleme yöntemi, kalbin ve damarların yüksek çözünürlüklü görüntüleriyle tamamlandı.

Bu yöntemle kalpteki tehlike arz eden noktaların açıkça belirtildiği detaylı resimler elde edildi. Bu teknoloji kanser hastalarında tümörün belirlenmesi için de kullanılıyor.

Kalpteki tehlikeli bölgeleri belirleyen bu teknikle ilgili ilk deneyler, kısa bir süre önce kalp krizi geçiren 40 hasta üzerinde yapıldı.

Tarama yöntemi sayesinde toplam 40 hastanın 37’sinde kalp krizine neden olan tehlikeli plakalar tespit edildi.

'Büyük bir değişim'

Bu yöntem sayesinde ilk defa tarama sonuçlarında tehlikeli plakalar belirlenmiş oldu ancak plakaların kalp krizinden önce tespit edilmesi için deneylere devam edilmesi gerekiyor.



BBC’den James Gallagher'e konuşan kardiyolog Marc Dweck “Tespit edilen plakaların tümünün kalp krizine neden olan plakalar olmadığına dair şüphelerim var ancak yine de tedaviye ihtiyaç duyan hastaların belirlenmesi için kullanışlı olabilir” dedi.

Alınabilecek önlemler arasında, statin veya aspirin gibi ilaçların kullanılması, hayat tarzının değiştirilmesi veya damarların açık tutulabilmesi için stent takılması gibi yöntemler gösteriliyor.

Araştırmacılar, bu tarama yönteminin ‘hayat kurtarmaya faydası olup olmadığını’ anlamak için yüksek risk altındaki hastaları inceleyecek.

Dr. Dweck, bu tarayıcının veya benzeri sistemlerin başarılı olması durumunda tıp dünyasında ‘büyük bir değişimin başlayabileceğine’ işaret ediyor.

Dweck, “Kalp krizleri Batı’da ölümlerin başlıca sebebi ve önceden bir uyarı sistemi yok. İnsanlar kalp krizi geçirdiklerini ancak başlarına gelince anlayabiliyor” dedi. Dr. Dweck, plakaların tedavi edilebilmesi durumunda kalp krizinin de önüne geçilebileceğini ve insanların ‘ölümden dönebileceğini’ ifade ediyor.

İngiltere Kalp Vakfı müdürü Prof. Peter Weissberg, “Kalp krizine neden olan tehlikeli, yağlı plakaların tespit edilmesi, geleneksel kalp testlerinin başaramadığı bir şey” diye konuştu.

Prof. Weissberg, yeni bulguların teyit edilmesiyle kalp hastalarına yönelik uygun testlerin de belirlenebileceğini söyledi.

İskoçyalı uzman Prof. Andrew Morris de, kalp krizi riski taşıyan hastaların önceden belirlenmesiyle uygun tedavilerin de uygulanabileceğini bunun da tıp dünyası için ‘büyük bir adım’ olduğunu dile getirdi.