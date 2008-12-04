Kalp krizine karşı balık yağı

Yapılan araştırmalarda balık yağı tüketiminin fazla olması ile ani kalp krizi riskinde yüzde 50 azalma görüldüğü belirtildi.



Amerikan Kalp Birliği'nin (AHA) sonuçlarına göre balık yağlarının temel içeriği olan EPA ve DHA'nın; kalp ritmi bozukluğunu düzenlediği, ani kalp krizi riskini azalttığı, plazma trigliserid seviyesini düşürdüğü, kan yoğunluğunu ayarladığı ve günde 850 miligram ile 2.9 gram arasında balık yağı tüketiminin kalp rahatsızlıklarına çok önemli etkileri bulunduğu bildirildi.



'Anne ve Babanın Kitabı'nın yazarı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Küçüködük, balık yağı tüketiminin fazla olması ile ani kalp krizi riskinde yüzde 50 azalma görüldüğünü söyledi. Küçüködük, "Alınacak doymamış yağ asitleri miktarları balık çeşidi tüketimine göre değişir. Levrek, pişi, mezgit gibi balıkların 15 gramında PUFA(Çoklu doymamış yağ asitleri) miktarı 50 miligram civarında iken, uskumru, yılan balığı gibi balıkların 15 gramında 400 miligram PUFA



bulunur. Türkiye'de en fazla tüketilen hamsinin 15 gramında ise 200 miligram PUFA, 75 miligram EPA(eikosapentaenoik asit), 135 miligram DHA(dekosahexaenoik asit) vardır. Bu nedenle haftada 300 gram kadar yağlı balık yemek veya günde 200 miligram EPA ve DHA alınması yeterli olur" dedi.



Balık yağlarının kolesterol, damar tıkanıklığı ve damar sertliğini azalttığını vurgulayan Prof. Dr. Şükrü Küçüködük, şunları söyledi:



"Toplam kolesterol ve LDL kolesterol seviyelerinin yüksek olması koroner kalp hastalıkları için büyük risk faktörüdür. Ayrıca yüksek trigliserid seviyesi damar sertliğini olumsuz yönde etkiler. Omega3 yağ asitleri trigliserid düzeyini düşürmenin yanı sıra, yemek sonrası trigliserid artışını da engellemekte çok etkilidir. Balık yağlarının kalp-damar hastalıklarından koruyucu etkisi, kan basıncı ile trigliserid düşürücü etki yapması ve düşük yoğunlukta olan lipoprotein düzeyinin artırılmasından ileri gelmektedir. Ayrıca balık yağlarının trombosit düzeyini azalttığı ve atardamardaki düz kas hücrelerinin büyümelerini önlediği belirtilmektedir."

