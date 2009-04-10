Kalp krizine her zaman hazırlıklı olun!

Kalp krizinin ilk belirtileri nelerdir? Bu soruya dair verilecek basit bir öneri yaşamınızı kurtarabilir. Yapılması gereken kalp krizi geçiren kişinin bu küçük önerilere dikkat etmesidir.



Prof. Dr. Sertaç Çiçek, ailem.com'a yaptığı açıklamada, sizin veya sevdiklerinizden birinin kalp krizi geçirmesi halinde hazırlıklı olmanıza yardımcı olacak pratik önerilerde bulundu.



Kalp krizi birçok insanda kademeli şekilde başlar. Kriz başlangıçta biraz ağrı veya rahatsızlık hissettirir. Gerçekte, kalp krizi belirtisi olup olmadığını dahi fark edemeyeceğiniz kadar hafif ve algılanması güç düzeyde olabilir. Bu belirsizlik de yardım istemenizi tehlikeli bir şekilde ertelemenize yol açabilir.



Kalp krizinin belirtileri



Anadolu Sağlık Merkezi (ASM) Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek bu nedenle kalp krizini işaret edebilen belirtilere dikkat çekiyor:



Kalp krizi belirtisi 1: Birkaç dakikadan daha uzun süren veya başlayıp sona eren ardından yeniden başlayan ve özellikle göğüs kafesinin ortasında oluşan bir rahatsızlık. Bu huzursuzluk rahatsız edici bir baskı, ağırlık veya sıkışma şeklinde hissedilebilir.



Kalp krizi belirtisi 2: Tek veya her iki kolda, sırtta, midede veya vücudun diğer alanlarında ağrı ya da rahatsızlık. Muhtemelen çene ağrısı.



Kalp krizi belirtisi 3: Nefes darlığı.



Diğer muhtemel kalp krizi belirtileri içerisinde soğuk terleme, bulantı ve baş dönmesi yer alır.



Yaşam kurtaran telefon listesi



Kalp krizi yaşanması halinde, olaya biraz hazırlıklı olmak kalp krizi geçiren kişinin yaşamının kurtarılmasına yardımcı olabilir. Prof. Dr. Sertaç Çiçek'in böyle bir duruma karşı önlem olarak hazırlanmasını önerdiği telefon listesi şöyle:



• Aile hekiminiz



• En yakın hastane,



• Ambulans hizmetleri (112 ve diğerleri)



Liste evinizde telefona yakın bir yerde bulundurulmalıdır.



Kalp Krizine Karşı Alınabilecek Önlemler



Belirtileri meydana gelmeden önce yapılabilecekler ve yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ise kalp krizine karşı alınabilecek önlemlerin en önemli adımıdır. Kalp krizini önlemek için yaşam tarzında yapılabilecek değişiklikler;



• Sigara içmeyin. Doktorunuz nikotin takviyesi dâhil size sigarayı bıraktıracak yöntemler önerecektir.



• Yağ, kolesterol ve tuz içeriği düşük yemekler yiyin.



• Kan basıncı ve kolesterol takibi için doktorunuzu düzenli aralıklarla ziyaret edin.



• Orta şiddette ve düzenli aerobik egzersizi yapın. Durağan yaşam tarzı süren, 50 yaşının üzerindeki insanlar egzersiz programına başlamadan önce doktor kontrolünden geçmelilerdir.



• Aşırı kilolu iseniz kilo verin.



• Doktorunuz düzenli şekilde düşük doz aspirin almanızı önerebilir. Aspirin kanın pıhtılaşma eğilimini azaltarak kalp krizi riskini de azaltır.



Hastane listesi de hazırlayın



Kalp krizi hiç beklenmedik bir anda gelse de, hastaneye giderken yanınızda götüreceklerinizi ve doktorlara vermeniz gereken bilgileri listelemeniz de işinizi kolaylaştıracaktır. İşte hastaneye listesi:



• Kullandığınız tüm ilaçlar ve dozları



• Bilinen tüm alerjileriniz



• Sigorta bilgileri



• Acil durumda irtibata geçilecek aile fertleri



• Acil personelinin faydalı bulacağı diğer her tür bilgi (geçirmiş veya geçirmekte olduğunuz diğer hastalıklar gibi)





