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Sağlık

Kalp krizine hazırlıklı olmak hayat kurtarır!

Uzmanlar, kalp krizinin hafif bir ağrı ile başladığına dikkat çekiyor.

03 Mayıs 2009 03:00

Pek çok insanda kalp krizinin hafif bir ağrı ile başladığına dikkat çeken uzmanlar, "Belirtiyi fark etmemek yardım istemeyi de engelliyor" uyarısında bulundu.

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Sertaç Çiçek Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, hastayı harekete geçirip, hastaneye gitmesini sağlayacak belirtileri şöyle sıraladı:

Göğüste baskı

* Göğüs kafesinin ortasında birkaç dakikadan uzun süren veya başlayıp sona eren huzursuzluk. Bu belirti; baskı, ağırlık ve sıkışma şeklinde hissedilebilir.
* Tek veya her iki kolda, sırtta, midede veya vücudun diğer alanlarında ağrı ya da rahatsızlık. Bu aşamada çene ağrısı ve nefes darlığı da devreye girebilir... Diğer kalp krizi belirtileri arasında; soğuk terleme, bulantı ve baş dönmesi yer alır.

Gafil avlanmayın

Dr. Sertaç Çiçek, belirtilerin hayat kurtarması için; aile hekimi, en yakın hastane ve ambulans telefonlarının el altında olmasını söyledi: "Kalp krizi hiç beklenmedik bir anda gelse de; hastaneye giderken kullandığınız tüm ilaçları, sigorta bilgilerinizi ve acil durumda irtibata geçilecek aile fertlerinin telefonunu yanınıza alın" dedi.

Bu uyarıları dikkate alın!

* Sigara içmeyin. Doktorunuz nikotin takviyesi dâhil size sigarayı bıraktıracak yöntemler önerecektir.
* Yağ, kolesterol ve tuz içeriği düşük yemekler yiyin.
* Tansiyon ve kolesterol takibi için doktorunuzu düzenli aralıklarla ziyaret edin.
* Orta şiddette ve düzenli aerobik egzersizi yapın. Aşırı kilolu iseniz kilo verin.

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