Kalp krizinden sonra kolesterol ilacı bırakılmamalı

Kalp krizinden sonra kolesterol ilacının bırakılmasının ölüm riskini artırabileceği bildirildi.



Kolesterol ilacı kullananların yaklaşık yüzde 30'u, kalp krizi geçirdikten sonra, ilacın faydasını görmediğini düşünerek ya da günlük alınması gereken ilaç sayısını azaltmak amacıyla kolesterol tedavisini kesme kararı alıyor.



Ancak McGill Üniversitesi ve üniversitenin sağlık merkezinden bilim insanları tarafından İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, kalp krizinin ardından kolesterol ilacını kesenlerin, krizi izleyen birkaç ay içinde ölme riski yüzde 88 artıyor.



Bilim insanları, kolesterol ilacının kalp krizinden sonra kesilmesinin ardından ölüm riskindekibu ani artışın nedenini henüz tam olarak açıklayamasa da zararlı etkilerin hastanın kişisel değişimi de dahil olmak üzere farklı mekanizmalardan kaynaklandığı sanılıyor.



Avrupa Kalp Dergisi'nde yayımlanan araştırmada bilim adamları, özellikle kalp krizini izleyen hassas dönemde, önerilen ilaçların bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.



(AA)

