Kalp krizinden ölen Züleyha öğretmen, 2 ay önce göreve başlamış

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KİLİS\'te geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sözleşmeli Türkçe öğretmen Züleyha Erkal, memleketi Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi. Erkal\'ın 2 ay önce öğretmenliğe başladığı bildirildi.

Öncüpınar Ortaokulu\'nda öğretmenlik yapan Züheyla Erkal, okula gitmeyince, meslektaşları merak edip Ekrem Çetin Mahallesi\'ndeki evine gitti. Erkal kapıyı açmayınca, polis çağırıldı. Gelen polis ekipleri de içeri girmeyi başaramayınca, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin yardımıyla girilen evde, Züleyha Erkal\'ın cansız bedeni bulundu. Hastaneye kaldırılan Erkal\'ın yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği saptandı.

2 ay önce sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayan Züleyha Erkal\'ın ölümü büyük üzüntü yarattı. Züleyha Erkal\'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Kocaeli\'nin Körfez ilçesine getirildi. Kemal Sadi Şirin Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Züleyha Erkal, Körfez Merkez Mezarlığı\'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Züleyha Erkal\'ın babası Alaaddin Erkal\'ın da öğretmen olduğu bildirildi.

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