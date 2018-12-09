Kalp krizinden ölen Sivasspor taraftarı son yolculuğuna uğurlandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta oynanan Demir Grup Sivasspor- Göztepe maçını tribünde izledikten sonra stattan çıkışta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Eren Dolak (31), son yolculuğuna uğurlandı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 15\'inci hafta maçında dün Göztepe ile karşılaştı. Maçı izlemek için stadyuma giden Sivasspor taraftarı Eren Dolak, ev sahibi takımın 2-0\'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından stattan çıkarken aniden yere yığıldı. Dolak, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Eren Dolak, doktorların yaklaşık 1 saat süren çabasına rağmen kurtarılamadı. Dolak için bugün öğle namazına müteakiben Ulu Camii\'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Hakan Keleş, futbolcular Muhammet Demir, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Douglas, Ziya Erdal ve taraftar arkadaşları katıldı. Dolak\'ın tabutunun üzerine Sivasspor forması ve atkısı bırakıldı. Kılınan namazın ardından Dolak\'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi.



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