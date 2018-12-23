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Kalp krizinden ölen polis memuru, törenle uğurlandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Denizli'de kalp krizinden ölen polis memuru Erkan Altıntaş'ın (44) cenazesi, Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törenin ardından memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi

23 Aralık 2018 01:39

TOPRAĞA VERİLDİ
Denizli\'de kalp krizinden ölen polis memuru Erkan Altıntaş\'ın (44) cenazesi, Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törenin ardından memleketi Aydın\'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.
Denizli\'de kalp krizinden ölen polis memuru Erkan Altıntaş\'ın (44) cenazesi, Aydın\'ın Nazilli ilçesinde Koca Camii\'nde yapılan törenin ardından toprağa verildi. Altıntaş\'ın cenaze törenine AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, 24. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılıç, Denizli Bölge Trafik Şube Müdürü Saffet Özdemir, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünamin Daşdemir, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Küşat Engin Özcan, Altıntaş’ın meslektaşları ve yakınları katıldı. İkindi namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından polis memurunun cenazesi Eğriboyun Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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