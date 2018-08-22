Kalp krizinden ölen polis memuru, toprağa verildi

Faruk ÇARK / TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesindeki evinde bayramın birinci günü rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Şahin (51), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde trafik polisi olarak görev yapan Mehmet Şahin, bayramın birinci günü kestikleri kurban etiyle kavurma yapıp, ailesiyle öğle yemeği yedi. Ardından böbreklerinde şiddetli bir ağrı hisseden Şahin, çocukları Sinan Şahin (25) ve Alperen Şahin (19) tarafından Tire Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Evli, 2 çocuk babası Şahin\'in burada kalp krizi geçirdiği belirlendi. Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin\'in ani ölümü, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu. Şahin\'in bugün öğlen Tire\'nin kırsal Yeniceköy Mahallesi\'ndeki Hamzaağa Ağa Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Tire İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, Ak Parti Tire İlçe Başkanı Selman İçelli ile Şahin\'in eşi Nilgün Şahin, oğulları Sinan Şahin ve Alperen Şahin ile diğer yakınları, sevenleri ve ve meslektaşları katıldı. Cenazede Nilgün Şahin, oğulları ile taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Şahin\'in bir süre meslektaşlarının omzunda taşınan Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak Tire Asri Mezarlığı\'na götürüldü. Şahin, burada son yolculuğuna uğurlandı.

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