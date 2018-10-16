Kalp krizinden ölen kameraman Ercan Akbıyık, gözyaşlarıyla uğurlandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - MÜGE Anlı\'nın sunduğu programda uzun süredir kameramanlık yapan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ercan Akbıyık (39), memleketi Zonguldak\'ın Kozlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Atv\'de yayınlanan \'Müge Anlı ile Tatlı Sert\' programında kameraman olarak görev yapan Ercan Akbıyık, önceki gün evinde kalp krizi geçirdi. Eşinin haber vermesiyle eve gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Akbıyık\'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. 1 çocuk babası Akbıyık\'ın cenazesi memleketi Zonguldak\'ın Kozlu ilçesine götürüldü. Akbıyık için Taşbaca Mahallesi Askeritepe Cami\'si\'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Akbıyık\'ın çok sayıda meslektaşı katıldı. Ağabeyi Erdinç Akbıyık ve babası emekli maden işçisi Celal Akbıyık, cenazede taziyeleri kabul etti.

KALBİNDEN RAHATSIZLIK GEÇİRMİŞ

Kardeşini anlatan acılı ağabey Erdinç Akbıyık, \"Bütün meslektaşları, sevenleri burada. Hayat dolu, neşeli bir insandı. Acımız büyük. Belli bir rahatsızlığı yoktu ama en son 1,5 yıl önce kalbinden bir rahatsızlık geçirmişti. Gereken tedaviler uygulandı. Hiçbir sıkıntısı yoktu. O zaman ki doktorlar stresten kaynaklanan baygınlık olabilir gibi düşünüyorlardı. Hiç buralara geleceğini tahmin edemedik. Sağlığı hakkında bir şey söylemiyordu. Söylenecek bir şey yok\" dedi. Gözyaşlarını tutamayan eşi Aslı Akbıyık\'ı ise yakınları teselli etti.

Akbıyık, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde aile mezarlığında toprağa verildi.



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