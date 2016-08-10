Kalp krizinde ilk yardım nasıl yapılır?

CNN Türk'te yer alan habere göre; aşırı sıcaklar ve nem; sağlıklı ya da bilinen kalp hastalığı olan bireyler için önemli kardiyak riskler oluşturmakta. Bu iki faktör, vücuttan sıvı ve tuz kaybı, tansiyon dengesizliği, kan akışkanlığında azalma yani pıhtılaşmanın artması ve kolesterolde yükselme gibi sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Sıcak havalar aynı zamanda kalbin iş yükünü de artırıyor. Ayrıca bu dönemlerde kalp hastalığı nedeniyle ölümlerde artış görülmekte.

Medicana Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yolcu, özellikle ileri yaştaki hastalarda vücuttaki su-tuz ve tansiyon dengesinin çok daha hassas olması ve aynı zamanda bu kişilerde beraberinde hipertansiyon ve şeker hastalığının daha fazla olması nedeniyle bu hastalar daha riskli grubu oluştuğunu söylüyor.

Kalp krizinde ilk yardım nasıl olmalı?

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, fenalaşma, bayılma gibi şikayetler kalp krzinin en önemli belrtileri olup bu semptomların varlığında hasta sıcak ortamdan uzaklaştırılıp serin (Klimalı ortam değil) bir yere alınmalı ve bir an önce en yakın hastaneye götürülmeli. Eğer hastanın genel durumu çok sıkıntılı ise zaman kaybedilmeden 112 aranmalı.

Kalp sağlığı açısından nelere dikkat edilmeli, ne gibi önlemler alınmalı?

Kıyafet seçimine dikkat edilmesi önemlidir. Özellikle nem emebilen, açık renkli ve vücudun hava alması sağlayabilecek kıyafetlerin tercih edilmesi.

Özellikle güneş etkisinin çok olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması, eğer çıkılacaksa mutlak güneş etkisinden korunulması

Spor yaparken açık havada güneş altında değil, sabah ya da akşam saatlerinde sıcak etkisi azaldığında ağır ve yorucu olmayan ve aralıklı dinlenmelerin eşlik ettiği spor yapılmalı

Vücut nem ve sıcakla aşırı su ve tuz kaybettiği için mutlaka su tüketiminin bol olmasına dikkat edilmeli

Beslenmeye dikkat edilmeli, sıcak ve ağır yemekler yerine hafif, sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmeli

Özellikle kalp krizini tetikleyen sigara ve kafein gibi etkenlerden uzak durulmalı

Deniz yada havuza girerken güneşin direk etkisinden korunmak için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesi