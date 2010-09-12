Kalp krizinde erken teşhis ve tedavi hayat kurtarır

T24 - Kalp krizi erken teşhis ile önlenebilecek, her iki kanser hastasından birinin kurtulması ise akıllı ilaçlar sayesinde mümkün hale gelecek.





Vatan gazetesinin haberine göre ülkemizde 2008 yılı verilerine göre 82 bin kişiyi kalp krizi ve kalbe bağlı hastalıklardan, 33 bin kişiyi de kansere bağlı hastalıklardan kaybettik. Dünyada da ölüm oranlarının en fazla olduğu bu iki hastalık için tıp bilimi sürekli ilerleme kaydediyor. Kanser ve kalp hastalıklarındaki tedavi yöntemleri genetik bilimi ve teknolojinin ilerlemesiyle hızla gelişiyor.





Günümüzde ölüm oranlarının en yaygın olduğu kanser ve kalp hastalıklarında 10 yıl sonra meydana gelecek gelişmeleri konunun uzmanları olan Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Onkolog Prof. Dr. Ahmet Demirkazık’a gelişmeleri anlattı. 10 yıl sonra kalp krizine yol açacak etmenlerde büyük ilerleme kaydedileceğini belirten Prof. Dr. Sönmez, erken teşhis ve tedaviyle kalp krizinin önleneceğine dikkat çekti. Onkolog Prof. Dr. Demirkazık ise 10 yıl sonra kanserden her iki hastadan birinin kurtulacağını ifade etti.





Bypass ameliyatı azalacak



- Prof. Dr. Bingür Sönmez (Memorial Hastanesi Kalp Cerrahisi Bölüm Başkanı): 10 yıl sonra koroner bypass ameliyatlarının sayısı azalacak. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde portföyümüzdeki koroner bypass ameliyatları yüzde 78’den yüzde 58’e düştü. Önümüzdeki 10 sene içinde yüzde 30’lara ineceğini bekliyoruz. Burada birkaç neden var; insanlar sağlıklı beslenmeyi öğrenecekler, sigara içmek gittikçe azalacak, obezite ile mücadele yerini bulacak.





Erken teşhiş konularak insanlar, enfarktüs geçirmeyip çok erken tedavi edilebilecekler. Enfarktürs geçirmeden insanların tedavileri yapılacak. Bu da çok ciddi farklılık getirecek. 10 yıl sonra, ben mekanik kalpte ve kalp lastiğinde çok büyük bir gelişme ise beklemiyorum. Ancak kolestrol bitirici ilaçların önleyici özelliklerinin gelişeceğini bekliyorum. Böylece insanlar daha az kalp krizi geçirecek. Kalp krizlerinde gerçek ölüm nedeni ritm bozukluklarıdır. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde çok büyük gelişmeler olacak.





Kansere karşı akıllı ilaç



- Prof. Dr. Ahmet Demirkazık (Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi): Şu anda deneme aşamasında olan bazı ilaçlar 10 yıl sonra kanser tedavisinde bir takım gelişmelere yol açacak. Farmokogenetik gelişmeler içerisinde yer alan bu ilaçlara akıllı ilaçlar diyoruz. Kanser hücrelerini bloke edecekler. Kişiye yönelik tedaviyi getirecek ve tümörlerin genetik özelliklerine göre tedavi edecek.





Akciğer kanserli üç hastanın üçüne de farklı ilaç verilmesi söz konusu olabilecek. Şu anda akciğer, bağırsak, mide ve böbrek kanseri gibi kanser türlerinde, bütün tedavi yöntemlerini kullandığımız zaman tedavi şansı yüzde 40 oluyor. Bu oran 10 yıl sonra çok fazla artmasada, yüzde 50’nin üzerine çıkacak. Kanserde 2 hastadan birini kurtarmak bile büyük başarıdır. Bunun yanı sıra 10 yıl sonra ilaçların yan etkileri de azalacak.





