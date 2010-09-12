Kalp krizinde erken teşhis ve tedavi hayat kurtarır

T24- Kalp krizi erken teşhis ile önlenebilecek, her iki kanser hastasından birinin
kurtulması ise akıllı ilaçlar sayesinde mümkün hale gelecek.
Vatan gazetesinin haberine göre ülkemizde
2008 yılı verilerine göre 82 bin kişiyi kalp krizi ve kalbe bağlı
hastalıklardan, 33 bin kişiyi de kansere bağlı hastalıklardan kaybettik. Dünyada
da ölüm oranlarının en fazla olduğu bu iki hastalık için tıp bilimi sürekli
ilerleme kaydediyor. Kanser ve kalp hastalıklarındaki tedavi yöntemleri genetik
bilimi ve teknolojinin ilerlemesiyle hızla gelişiyor.
Günümüzde ölüm
oranlarının en yaygın olduğu kanser ve kalp hastalıklarında 10 yıl sonra meydana
gelecek gelişmeleri konunun uzmanları olan Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez
ve Onkolog Prof. Dr. Ahmet Demirkazık’a gelişmeleri anlattı. 10 yıl sonra kalp krizine yol
açacak etmenlerde büyük ilerleme kaydedileceğini belirten Prof. Dr. Sönmez,
erken teşhis ve tedaviyle kalp krizinin önleneceğine dikkat çekti. Onkolog Prof.
Dr. Demirkazık ise 10 yıl sonra kanserden her iki hastadan birinin kurtulacağını
ifade etti.
Bypass ameliyatı azalacak
- Prof. Dr. Bingür
Sönmez (Memorial Hastanesi Kalp Cerrahisi Bölüm Başkanı): 10 yıl sonra koroner
bypass ameliyatlarının sayısı azalacak. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde
portföyümüzdeki koroner bypass ameliyatları yüzde 78’den yüzde 58’e düştü.
Önümüzdeki 10 sene içinde yüzde 30’lara ineceğini bekliyoruz. Burada birkaç
neden var; insanlar sağlıklı beslenmeyi öğrenecekler, sigara içmek gittikçe
azalacak, obezite ile mücadele yerini bulacak.
Erken teşhiş konularak insanlar,
enfarktüs geçirmeyip çok erken tedavi edilebilecekler. Enfarktürs geçirmeden
insanların tedavileri yapılacak. Bu da çok ciddi farklılık getirecek. 10 yıl
sonra, ben mekanik kalpte ve kalp lastiğinde çok büyük bir gelişme ise
beklemiyorum. Ancak kolestrol bitirici ilaçların önleyici özelliklerinin
gelişeceğini bekliyorum. Böylece insanlar daha az kalp krizi geçirecek. Kalp
krizlerinde gerçek ölüm nedeni ritm bozukluklarıdır. Önümüzdeki 10 yıl
içerisinde ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde çok büyük gelişmeler
olacak.
Kansere karşı akıllı ilaç
- Prof. Dr. Ahmet
Demirkazık (Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji
Öğretim Üyesi): Şu anda deneme aşamasında olan bazı ilaçlar 10 yıl sonra kanser
tedavisinde bir takım gelişmelere yol açacak. Farmokogenetik gelişmeler
içerisinde yer alan bu ilaçlara akıllı ilaçlar diyoruz. Kanser hücrelerini bloke
edecekler. Kişiye yönelik tedaviyi getirecek ve tümörlerin genetik özelliklerine
göre tedavi edecek.
Akciğer kanserli üç hastanın üçüne de farklı ilaç verilmesi
söz konusu olabilecek. Şu anda akciğer, bağırsak, mide ve böbrek kanseri gibi
kanser türlerinde, bütün tedavi yöntemlerini kullandığımız zaman tedavi şansı
yüzde 40 oluyor. Bu oran 10 yıl sonra çok fazla artmasada, yüzde 50’nin üzerine
çıkacak. Kanserde 2 hastadan birini kurtarmak bile büyük başarıdır. Bunun yanı
sıra 10 yıl sonra ilaçların yan etkileri de azalacak.