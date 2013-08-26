Kalp krizinde ağrı olmazsa?

Göğüste, sol kolda, sırtta, mide bölgesinden çeneye doğru yayılan ağrılar kalp krizinin habercisi olarak bilinir. Bu ağrı ve şikayetler sayesinde ileride yaşanabilecek kalp krizinin önüne geçmek mümkün.

Fakat hiçbir belirti göstermeden de kalp krizi geçirilebiliyor. Buna sessiz iskemi hastalığı deniliyor ve belirti vermeden ve ağrı yaratmadan ilerliyor. Hasta için en kötü senaryo ise, kriz sırasında da hiçbir şikayet oluşmaması.

Kalp hastalarının yüzde 20-40’ının “sessiz kalp hastalığı” ile karşı karşıya olduğunu belirten ve göğüs ağrısının vücut için bir alarm olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener, sessiz iskemi hastalığı ile gelen kalp krizlerinin tehlikelerine dikkat çekti. Dr. Şener, ntvmsnbc'de yer alan haberde, hastalığın mekanizmasını anlattı ve alınabilecek tedbirler hakkında şu bilgileri aktardı:

Ölüm riski daha yüksek

“Kalp damarlarında darlık varsa kalp fazla çalışması gerektiğinde yani efor yapıldığında, strese girildiğinde zorlanır fakat kişi bunun belirtisini fark etmez. Kişi eğer ağrı olduğunda eforu sonlandırır ve kalbini dinlendirir. Böylece kalp zora girmeden kriz oluşmadan önlenmiş olur. Belirti vermeyen sessiz iskemide kişi istirahate geçmediği için spor yapmaya ve kalbi zorlamaya devam eder bunun sonucunda kalp krizi riskinin oluşmasına zemin hazırlar. Sessiz iskemide durum çok daha önemlidir ve kişinin kalp krizi geçirme, hayatını kaybetme ihtimali daha fazladır.

Şeker hastaları dikkat etmeli

Sessiz iskemiyi teşhis etmek için risk altında olan kişilere, şikayetleri olmasa dahi bazı tetkikler yapılarak kontrol edilmesi gereklidir. Özellikle şeker hastaları büyük risk altındadır. Diyabeti olan bir kişide özellikle ailesinde kalp hastalığı olan varsa, sigara kullanıyorsa, kontrolsüz ve dikkatsiz bir yaşam sürdürüyorsa mutlaka stres testleri ile efor testleri yaptırmalıdır. Ayrıca talyum testi ve bilgisayarlı anjiyo ile kalp damarlarının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Tansiyon değişikliği ile anlaşılabilir

Bazen tipik göğüs ağrısı olmamakla birlikte başka belirtilerle de teşhis konulabilmektedir. Örneğin daha önce olamayan bir tansiyon yükselmesi başka bir deyişle kalbin zora girdiği anda tansiyonu yükselterek cevap vermesi krizin en önemli gösterebilir. Çabuk yorulma ya da spor yapan bir kişinin daha önce yaptığı kadar efor harcayamaması belirti olabilmektedir. Dolayısı ile ağrı belirtisi olmadan bazı yan belirtilerle de şüphe edilerek sessiz iskemi tanısı konulabilir.

Mutlaka checkup yaptırılmalı

Bunun için belirli yaşlarda hiç şikayeti olmadan checkup ve efor testlerinin yaptırılması büyük önem taşımaktadır. Kalp kapağında doğuştan gelen bir darlık, kalp adalesinde kalınlaşma da gizli kalp olarak adlandırılmaktadır. Şikayet üzerine hastane gidip kontrolden geçmek checkup değil sadece geç kalınmış bir önlemdir.

Kalbi korumak için dikkatli olmak şart

Doymuş yağ ve kolesterolden fakir; sebze, meyve ve lifli gıdalardan zengin beslenme tipi benimsenmelidir.

Tansiyonun yükselmesine yol açan tuz günde sadece 5-6 gramla sınırlandırılmalıdır.

Yüksek tansiyon, kolesterol ve kan glukoz değerlerinin kalp sağlığı üzerinde çok önemli rolü vardır. Birinci derece akrabalarında bu tür hastalıklar olanların, checkup kontrollerinden geçmesi (mümkünse 30 yaşından itibaren) ve alınması gereken önlemlere maksimum özen göstermeleri gerekir.

Stres nedeniyle ortaya çıkan adrenalin tansiyonun yükselmesine ve nabız hızının artmasına neden olarak, kalp krizine davetiye çıkarmaktadır. Stresten arınmaya özen gösterin.

Sigara mutlaka bırakılmalıdır.

Aşırı kilo kalbin iş yükünü artırdığı için ideal kilo korunmalıdır.

Sağlıklı bir kalp için haftada en az üç gün temiz havada yürüyüş yapılmalıdır."