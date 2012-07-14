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Sağlık

Kalp krizi yazın gençleri vuruyor!

Akdemir, sigara, şeker hastalığı, fazla kilo, yüksek tansiyon, irsi durumlar, aile faktörleri ve ileri yaşın kalp krizi riskini artırdığını söyledi

14 Temmuz 2012 13:08

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, sıcaklığa bağlı olarak meydana gelen kalp krizlerinden gençlerin daha çok etkilendiğini söyledi.

Temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, özellikle gençlerin kalp krizine karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Akdemir, kalp krizinin kalbi besleyen damarlardan birinin pıhtı, damardaki yırtılma ya da spazm nedeniyle tıkanması neticesinde oluştuğunu söyledi. Akdemir, “Kalp krizi bütün dünyada yaklaşık yüzde 50 oranında ölümle sonuçlanan bir durumdur. Kalp krizine neden olan sebepler ise sigara, şeker hastalığı, fazla kilo, yüksek tansiyon, irsi durumlar, aile faktörleri ve ileri yaştır” dedi.

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