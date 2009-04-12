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Yaşam

Kalp krizi tarlada yakaladı

12 Nisan 2009 17:27

Burdur'un Yeşilova İlçesi'nde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Zeliha Çan, çapa yapmak için gittiği tarlada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yeşilova'nın Harmanlı Köyü'ndeki evinde tek başına yaşayan Zeliha Çam, çapa yapmak üzere sabah erken saatlerde tarlaya gitti. Annesini telefonla arayan Firdevs Çan, akşam üzeri yanıt alamayınca köye gitti. Evde kimse olmayınca tarlanın yolunu tutan Çan, annesini tarlada cansız vaziyette buldu. Çan'ın ihbarı üzerine köye gelen 112 acil doktorları Zeliha Çan'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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