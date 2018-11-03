Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren asker, son yolculuğuna uğurlandı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- TUNCELİ\'de görev yaptığı karakolda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Er Görkem Sevim, Bursa\'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Sarıtaş Jandarma Karakolu’nda er olarak vatani görevini yapan Görkem Sevim\'in kahvaltıya gelmediğini fark eden arkadaşları, yatakhaneye gitti. Yatağında hareketsiz bulunan Sevim için askeri sağlık personeline haber verildi. Gelen personelin ilk müdahalesinin ardından Sevim, askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Sevim, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Sevim’in uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Cenazesi Bursa\'ya getirilen Görkem Sevim için merkez Osmangazi ilçesi Hamit Dede Camii\'nde tören düzenlendi. Törene, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Önder Dülger, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Ali Akar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Sevim\'in annesi Ayşe, babası Uğur ve kız kardeşi Sıla Sevim ile akrabaları ve yakınları katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Görkem Sevim, askeri törenle, Hamitler Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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