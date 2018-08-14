Kalp krizi sonucu şehit olan asker toprağa verildi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- AMASYA\'da vatani görevini yaparken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 2 haftalık asker, Piyade Er Tolga Dombaycı\'nın cenazesi (20), Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kerimler köyünde toprağa verildi.

Amasya 15\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı\'nda 2 hafta önce vatani görevine başlayan Tolga Dombaycı, önceki gün sabah saatlerinde rahatsızlandı. Revire kaldırılan Tolga Dombaycı, ardından ambulans ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve yoğun bakıma alınan Tolga Dombaycı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.

Şehit Tolga Dombaycı\'nın cenazesi, memleketi Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kerimler köyüne getirildi. Şehidin cenazesi helallik için evinin önüne götürüldü. Tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan anne Zeynep ve baba Mehmet Dombaycı, güçlükle ayakta durdu. Helallik alınarak dua edilmesinin ardından Tolga Dombaycı\'nın cenazesi köy camisine getirildi. İkindi namazını takiben kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Er Tolga Dombaycı\'nın cenazesi, Zonguldak Müftüsü Rüstem Can\'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından askeri törenle aile mezarlığında toprağa verildi.



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