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Sağlık

Kalp krizi riskini azaltacak ilaç geliştirildi

ABD'de yağ metabolizmasının çalışma biçimini değiştirerek kalbi koruyan bir ilaç üretildiği açıklandı

27 Nisan 2014 11:59

ABD'de bulunan Johns Hopkins Üniversitesindeki araştırmacılar, yüksek yağlı ve kolesterollü beslenme şekillerinin etkisini tamamen ortadan kaldırabilecek bir ilaç geliştirdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, vücuttaki yağ metabolizmasının çalışma biçimini değiştiren ilaç sayesinde, kalp krizi ve kalp hastalığı riskini azaltılabileceği gibi, tüm vücut genel olarak da ilaçtan faydalanabilecek. Ayrıca ilaç, damarlarda yağ ve kolesterol birikmesine dayanan damar sertliğini önleyerek, kalp krizine yol açan en önemli sebebi de ortadan kaldırmış oluyor. Araştırmacılar, bu yeni ilaç sayesinde, kalp hastalıklarının tarihe karışabileceğini düşünüyor.

 

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