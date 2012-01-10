Kalp krizi riskini 21 kat artıran acı



T24 - Amerikan Kalp Vakfının dergisi Circulation'da yayımlanan bir araştırmaya göre, yakınlarını kaybedenlerde kalp krizi ve inme riski 21 kat artıyor.





Araştırma, kalp krizinden kurtulan 1985 kişi üzerinde yapıldı. Buna göre, yakınını kaybeden kişilerde kalp krizi geçirme riski normalin 21 katına çıkıyor. Araştırma ayrıca, bu oranın ilk hafta içinde de normalin yaklaşık 6 kat üzerinde seyrettiğini, daha sonra net olarak azalmaya devam ettiğini ortaya koydu.



Harvard Tıp Fakültesi'nden kardiyolog ve salgın hastalıklar uzmanı Dr. Murray Mittleman, ''Hasta bakıcılar, doktorlar ve yasta olan kişiler, yakınlarından birinin ölüm haberini aldıktan bir gün sonra ve o günü takip eden ilk hafta içinde kalp krizi geçirme tehlikesinin büyük olduğunu bilmeleri gerekir'' dedi.



Araştırmacıların hesaplamalarına göre, bu durum kalbi zayıf olanlarda 1'e 320 oranında olurken, kalbi daha az zayıf olanlarda 1'e 1394.



Bu alandaki ilk araştırma olduğu belirtilen çalışmayla, eşleri ölen kişilerin kalp krizi ve inme yüzünden ölme riskinin yüksek olduğu belirtildi.



Yas döneminde hormon dengesi değişiyor



Araştırmacılar, bu araştırma için 1989'dan 1994'e kadar kalp krizi ve inme geçirerek hastaneye yatan hastalarla konuştular ve istatistikleri taradılar.



Araştırmacılar, yakınlarının ölümünden etkilenen insanların, çoğu kez kalp ritmini hızlandıran, tansiyonu yükselten ve kan pıhtılaşması riskini arttıran fizyolojik bir strese girdiklerini tespit etti.



Yas döneminin başlangıcında, insanlar daha az uyuyor, iştahları azalıyor ve stres hormonu olan kortizol seviyeleri artış gösteriyor.





