Kalp krizi riskine karşı kayısı

T24 - Kanseri önleme özelliği olan kayısının, yapılan deneyler sonucu kalbi koruyucu özelliği olduğu ve kalp krizi riskini de azalttığı belirlendi.



İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dekanı Prof Dr. Ramazan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turgut Özal Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı ile Histoloji Anabilim Dalı'nın fareler üzerinde yapmış olduğu deneyler sonucunda kayısının kalbi koruyucu özelliği olduğunu ve kalp krizi riskini en aza indirdiğinin saptandığını belirtti.

Kayısının aynı zamanda ritm bozukluklarına da iyi geldiğinin ortaya çıktığını aktaran Özdemir, şu bilgileri verdi:

"Kayısıyla ilgili farele üzerinde bir deney yaptık. 9 ile 12'şerli 3 grup halinde yaptığımız deneyde, düzenli olarak her gün bir grup fareye az miktarda, bir grup fareye daha yoğun miktarda kayısı yedirilirken, diğer gruba da hiç kayısı verilmedi.

Bir süre sonra kesilen farenin ve bağlanan damarına kriz uygulandı. Laboratuvar ortamında kayısı yiyen ve yemeyen fareler arasındaki kriz riski kıyaslandı. Kayısı yemeyenlerde kriz riski fazlayken, yiyenlerin bu riski çok daha az taşıdığı görüldü.

Çalışmamız A grubu dediğimiz en üst düzeydeki bir bilimsel dergide, incelendikten sonra yayınlandı. Aslında bu hayvan deneyi olmasına rağmen büyük bir gözlemsel çalışmaydı. Aynı zamanda bu grupta ritm bozukluğu da takip edildi. Kayısı yiyen grupta yemeyen gruba göre ritm bozukluğunun daha az olduğu belirlendi."

Kayısının içermiş olduğu bazı elementlerin hücre koruyucu özelliği olduğuna işaret eden Özdemir, şunları anlattı:

"Kayısı, tıpkı bir ilaç gibi mi etkili oluyor, tabi ki hayır. Ancak kayısının içerdiği bazı önemli elementler var. Özellikle meyvede bulunan potasyum içeriği çok fazla. Kayısının şeker miktarı gerçekten çok güzel bir düzeyde. Antioksidan içeren kayısı, damar tıkandığı zaman oluşan hipopsiyi (beslenme bozukluğu) en aza indirecek özelliğe sahip. Bu özelliklerine baktığımız zaman kalp krizinden daha az etkilenme olayını da doğrulamış oluyoruz zaten."



"Günde 3-5 kayısı yenmeli"

İnsanlara günde en az 3 ile 5 kayısı yemelerini önerdiklerini belirten Özdemir, kayısının aynı zamanda iyi bir enerji kaynağı olduğunu kaydetti.

Özdemir, "Kayısı, betokaroten denilen madde içerdiği için göz sağlığı açısından da önemli. Kayısı bağırsakları yumuşatıp, cildi de güzelleştiriyor. Her gün abartmamak şartıyla kayısı yemek insanların sağlığını önemli ölçüde etkileyecektir" dedi.