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Sağlık

Kalp krizi riski tavukla azalıyor

ABD'de 26 yıl süren araştırma, tavuk etinin kadınlarda kalp krizi riskini yüzde 19 oranında düşürdüğünü ortaya koydu.

27 Ağustos 2010 03:00

T24- ABD'de 26 yıl süren araştırma, tavuk etinin kadınlarda kalp krizi riskini yüzde 19 oranında düşürdüğünü ortaya koydu.


Boston'daki Harvard Halk Sağlığı Fakültesinden bir grup bilim adamının yaptığı araştırma, tavuk eti tüketiminin kalp krizi riskini önemli derecede azalttığını bir kez daha kanıtladı.


Yaşları 30 ile 55 arasında değişen ve herhangi bir kalp, kanser ve diyabet hastalığı olmayan 84 bin kadın üzerinde yapılan araştırma, günde 2 kez kırmızı et tüketen kadınlarda kalp krizi riskinin, günde yarım porsiyon tüketenlere oranla yüzde 30 daha fazla olduğunu gösterdi.


Araştırmaya göre, kırmızı ete göre daha düşük oranda yağ içeren tavuk eti tüketmek ise kalp krizi riskini yüzde 19 oranında azaltıyor.


Koroner kalp hastalıkları riskini azaltmak için daha düşük yağ içeren ve protein açısından zengin olan tavuk, balık ve fındık tüketilmesini öneren Harvard Halk Fakültesi Beslenme Bölümü Başkanı Dr. Walter Willett, şunları söyledi:


"Araştırmamız, tercih edilen protein kaynağının sağlığımız üzerindeki etkisinin büyük olduğunu ortaya koydu. Kırmızı et tükettiğimiz zaman yüksek oranda doymuş yağ ve kolesterol alıyoruz. Kalp ve damar sağlığı için kırmızı et tüketiminin mümkün olduğunca azaltılmasını öneriyoruz."

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