Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden genç, hukuk fakültesini kazandı

Cumhuriyet Savcısı olma hayaliyle yaşarken 17 yaşında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Deniz Ardıl Altun, ölümünden 3 gün sonra ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlarda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Hatay'ın Payas İlçesi'nde yaşayan Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi mezunu Deniz Ardıl Altun, tatil için gittiği memleketleri Artvin'in Şavşat İlçesi'nde geçen pazartesi günü kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Öğretmen çift Sema- Namık Altun, tek çocukları Deniz'in ölümüyle büyük acı yaşarken, dün Payas'taki evlerinde mevlit okuttu. Akrabaları, yakın dostları ile Deniz'in arkadaşlarının da katıldığı mevlit okunduğu sırada ÖSYM, LYS sonuçlarını açıkladı. Aile, Türkiye'de ilk 8 bin içerisine giren oğulları Deniz Ardıl Altun'un Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleştirildiğini öğrendi.

"Atatürk'ün savcısı olacaktı..."

Cumhuriyet Savcısı olma hayaliyle yaşayan ve bu hayalini gerçekleştirmek için tercihlerin hepsinde hukuk fakültesini işaretleyen Deniz Ardıl'ın annesi Sema Altun, sonuçların açıklanmasıyla gözyaşlarına boğuldu. Elinden düşürmediği oğlunun fotoğrafını sevip okşayan gözü yaşlı anne, Deniz'in tek hedefinin hukuk fakültesi olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Kurban olduğum onun için hep çalıştı. Hiçbir rahatsızlığı yoktu çocuğumun. Savcı olmak istiyordu. Benim oğlum dobra dobra bir çocuktu. Ağzındaki ile yüreğindeki bir olan, haklıyı haksızı ayırt eden bir çocuktu. Hep hukuk istedi, eşitlik istedi. Atatürk'ün savcısı olacaktı. Cumhuriyetin savcısı bekçisi olacaktı."

Baba Namık Altun da, "Memleketteydik, kalp krizi geçirdi iki dakika içinde gitti oğlum. 8 tercih yapmıştı, tercihlerini hepsi hukuktu. 4'üncü tercihi Marmara hukuk geldi. Adaletli dürüsttü, tertemizdi çocuğum" diye konuştu.