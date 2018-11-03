Kalp krizi geçirerek vefat eden Fenerbahçe taraftarının kimliği belirlendi

Derbide Fenerbahçe\'ye üzücü haber (2)

Kalp krizi geçiren taraftarın Kocaeli Üniversitesi öğrencisi ve ÜNİFEB üyesi Koray Şener olduğu belirtildi

Fenerbahçeli taraftarların büyük bir çoğunluğu vefat haberi üzerine deplasman tribününden ayrıldı

Mustafa AKIN-Akın ÇELİKTAŞ, İstanbul (DHA)

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisini izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı\'ndaki maçtan önce taraftarın kalp krizi geçirdiği belirtilerek, \"Taraftarımızın vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah\'tan rahmet, değerli

ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz\" denildi.

Edinilen bilgilere göre Kalp krizi geçiren taraftarın Kocaeli Üniversitesi öğrencisi ve ÜNİFEB üyesi Koray Şener olduğu belirtildi. Fenerbahçeli taraftarların büyük bir çoğunluğu vefat haberi üzerine deplasman tribününden ayrıldı

ve Koray Şener\'in cenazesinin götürüldüğü Okmeydanı Devlet Hastanesi\'ne gittikleri belirtildi.

BEŞİKTAŞ\'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş Kulübü bu üzücü haber sonrası resmi sitesinden; \"Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'na giden bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah\'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz\" açıklamasını yaptı.

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