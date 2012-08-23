Kalp krizi geçirenlerin eşleri de risk altında

Danimarka'da yapılan bir araştırmayla kalp krizi geçirenlerin eşlerinin de önemli sağlık sorunları ile karşı karşıya kaldığı belirlendi.

European Heart Journal adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre kalp krizi geçiren kişilerin eşlerinin kaygı giderici ilaç kullanma oranı da oldukça yüksek.

İngiliz Kalp Vakfı hemşirelerinden Mauree Talbot ''Bir kalp krizi tüm aileyi etkiler. Bu araştırma da kalp krizi geçirenlerin eşlerinin, partnerlerinin de tıbbi yardıma ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor'' dedi.

Talbot sözlerine ''Sevdiği biri kalp krizi geçirenlerin ne kadar endişelendiğini biliyoruz. Bu kişilerin ihtiyaç duydukları duygusal ve pratik desteği almaları çok önemli'' diyerek devam etti.

Araştırma dahilinde Danimarka'da 1997 ila 2008 yılları arasında eşini ya da sevgilisini kalp krizi nedeniyle kaybeden 16 bin 506 kişinin sağlığı incelendi. Ayrıca partneri kalp krizi geçirip hayatta kalan 44 bin 566 kişinin de sağlık dosyaları analiz edildi.

Araştırmaya konu olan kişilerin kalp krizi yaşanmadan önceki sağlık durumlar da göz önünde bulunduruldu.

Daha sonra elde edilen veriler partnerleri kalp krizi dışında bir nedenle hayatını kaybeden 49 bin 518 kişinin ve partnerleri kalp krizi dışında ciddi bir hastalık atlatan 131 bin 563 kişinin sağlık durumları ile karşılaştırıldı.

Sonuçta partneri kalp krizi geçiren bir kişin, partneri başka bir hastalıktan etkilenen ya da hayatını kaybeden bir kişiden daha çok duygusal ve fiziksel problem yaşadığı ortaya çıktı.

Bilimadamları bu durumu kalp krizlerinin ani ve beklenmedik doğasına bağlıyor. Başka hastalıklarda insanlar kendilerini partnerlerinin ölümüne hazırlayacak zamanı bulabilirken, sevdikleri bir kişiyi aniden kaybedenler bununla başetmekte daha çok zorlanıyor.

Araştırma raporunu yazan Duke Üniversitesi'nden Dr Emil Fosbol ''Bu kamu sağlığını ilgilendiren önemli bir konu. Doktorlar bu durumla hiç ilgilenmiyorlar. Bu araştırma sonucunda ortaya çıkardığımız en önemli gerçek kalp krizi geçirenlerin partnerlerinin de yardıma ihtiyaç duyduğu. Ve bu sadece bir kişi ani bir kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğinde geçerli değil. Bir kişi kalp krizi geçirip bunu atlatsa bile partneri bu olaydan çok derinden etkilenebiliyor. Partneriniz kanser gibi bir hastalığa yakalanırsa olabileceklere kendinizi hazırlamak için zamanınız olur oysa kalp krizi çok anidir ve genelde önceden tahmin edilemez '' şeklinde konuştu.

Bu, eşi bir kalp krizi atlatan kişilerin sağlık durumunu analiz eden ilk araştırma oldu.

Araştırma ayrıca böyle bir durumla karşı karşıya kalan erkeklerin kadınlardan daha çok etkilendiğini ortaya koydu. (BBC Türkçe)