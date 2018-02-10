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Yaşam

Kalp krizi geçiren Vali Yardımcısı hayatını kaybetti

Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, yaşamını yitirdi

10 Şubat 2018 21:29

Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir yıldır Çorum Vali Yardımcılığı görevini yürüten 63 yaşındaki Azmi Yeşil, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. 

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yeşil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.  Kılıç, Yeşil'in cenazesinin düzenlenecek törenin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderileceğini söyledi. 

Evli ve 2 çocuk babası Yeşil, geçen yıl şubatta yayımlanan Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile Adana'dan Çorum'a atanmıştı. 

 

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