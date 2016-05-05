Kalp krizi geçiren Şafak Sezer'den "İyiyim" mesajı

Sinir krizi geçirip tedavi gördüğü hastaneden geçtiğimiz günlerde evine dönen Şafak Sezer ve en son geçtiğimiz Salı akşamı şeker komasına girerek kalp krizi geçiren ünlü komedyen Şafak Sezer, tedavisinin sürdüğü hastaneden basın mensuplarına "İyiyim" mesajı gönderdi.

Kalp damarına stent takılarak daralan kalp damarı açılan ünlü oyuncu, "Ben iyiyim, daha önce bir stentim vardı. Şimdi yine baktı. Damarda bir daralma var. İkinci stentim takıldı" dedi. Şeker hastalarına da uyarıda bulunan Sezer, "Herkes çok dikkat etsin" ifadelerini kullandı.