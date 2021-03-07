Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin için yeni açıklama

Kalp krizi geçiren oyuncu Rasim Öztekin için kana ihtiyaç duyduklarını açıklayan kızı Pelin Öztekin, son olarak 'Şimdilik kan ihtiyacımız kalmamıştır. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Dualarınıza ihtiyacımız var' bilgisini paylaştı.

Dün kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan usta oyuncu Rasim Öztekin'in sağlık durumuna ilişkin kızı Pelin Öztekin'den yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden babası için kan bağış çağrısı yapan Pelin Öztekin, "Şimdilik kan ihtiyacımız kalmamıştır. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Dualarınıza ihtiyacımız var" paylaşımında bulundu. Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirmişti. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Bu gelişmenin ardından akşam saatlerinde usta oyuncu için kana ihtiyaç duyulduğu açıklanmıştı. Pelin Öztekin "Babam Rasim Öztekin için 0RH(-) kana ihtiyaç vardır. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" mesajı paylaşmıştı.