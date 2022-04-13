Kalp krizi geçiren okul müdürüne baskı yaptığı iddia edilmişti; merkeze çekilen Muğla İl Milli Eğitim Müdürü‘nün yeni görevi belli oldu

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaparken okul müdürlerine baskı uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen ve yaklaşık 10 aydır aktif bir görevde olmayan Pervin Töre, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü olarak işe başladığı öğrenildi.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş, geçen 8 Eylül 2020’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Baş’ın kalp krizi geçirmesinin arkasında, dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından “enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmadığı için istifa et baskısına maruz kalmasının olduğu” iddia edildi. Söz konusu sınava ilişkin inceleme başlatılırken Töre hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, gelişmeler üzerine Töre, haziranda görevden alınarak merkeze çekildi. Yaklaşık 10 aydır aktif bir görevde olmayan Töre’nin, önceki gün Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladığı ortaya çıktı.