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Yaşam

Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden öğretmen Veysel Alan, 3 çocuk babasıydı

23 Nisan 2015 16:55

23 Nisan kutlamasında kalp krizi geçiren 56 yaşındaki öğretmen Veysel Alan hayatını kaybetti. Düzce'de ise 23 Nisan kutlamalarına giden 6 yaşındaki Elif Sude Karaüç, karşı kaldırımdaki anne ve babasının yanına geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Etkili olan yağmur nedeniyle Beşikdüzü İlçe Spor Salonu’na alınan 23 Nisan etkinlikler sırasında, Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlköğretim Okulu öğretmeni Veysel Alan fenalaştı. Saat 09.40 sıralarında yaşanan olayın ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 çocuk babası öğretmen Veysel Alan, kalp krizi geçirerek  hayatını kaybetti.

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