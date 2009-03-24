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Yaşam

Kalp krizi geçiren doktor ameliyatı bırakmadı

İtalya'da bir beyin cerrahı, zor bir operasyonun ortasında kalp krizi geçirmesine rağmen, hastasını kurtarmak için ameliyatı bırakmadı

24 Mart 2009 02:00

İtalya'da bir beyin cerrahı, zor bir operasyonun ortasında kalp krizi geçirmesine rağmen, hastasını kaybetmemek için ameliyata devam etti.

Napoli kentindeki Carderelli Hastanesi'nde meydana gelen olayda 59 yaşındaki Doktor Claudio Vitale, adı açıklanmayan hastasını ameliyat ederken bir anda göğsünde bir ağrı hissetti.

Yanındaki cerrah arkadaşlarının itirazlarına karşın hastasını ölümcül bir durumda bırakmamak için ameliyathaneyi terketmeyen 'kahraman' doktor, operasyonu tamamlamasının ardından hemen acil servise kaldırıldı.

Vitale ve hastasının halen yoğun bakım ünitesinde tutulduğu ancak her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

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